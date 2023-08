PASO 2023. Otra de suspenso: ir a votar cuando el humor social no está para bollos

A pesar de todos los problemas económicos y sociales que el país padece, el sistema político democrático resiste. En realidad deberíamos decir que el edificio institucional viene absorbiendo las tensiones de la vida política y económica. Y nos presta oxígeno.

Este domingo nos esperan las urnas para concretar las PASO nacionales y se dice que el humor social no está para bollos, que hay bronca, abulia, y que muchos no irán a votar. ¿Nos servirá escondernos y no meter en un sobre nuestra opinión cívica? Hoy la ciudadanía tiene la posibilidad de ser parte de la solución.