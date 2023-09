Opinión: "La perversidad del vale todo kirchnerista para asegurar la impunidad de Cristina"

Consciente que será el fin de época de Cristina Kirchner frente a la previsible derrota electoral, volverán a intentar copar el Poder Judicial y garantizar su impunidad, aunque para ello se genere un conflicto de poderes sin precedentes y graves afectaciones al funcionamiento del Estado y de la economía.

senadores nacionales por mendoza aborto legal.jpg El Senado Nacional sesionará este jueves y el temario es amplio. Imagen ilustrativa.

En efecto, el oficialismo decidió avanzar con el intento de aprobación del pliego de la ex jueza del Tribunal de Casación Penal Ana María Figueroa. El intento contraviene no sólo lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia relativo a que la ex jueza debe jubilarse por haber cumplido los 75 años de edad, sino también la manda constitucional establecida en el art. art. 99 inc. 4° de nuestra ley suprema, que sostiene que “un nuevo nombramiento, precedido de igual acuerdo, será necesario para mantener en el cargo a cualquiera de esos magistrados, una vez que cumplan la edad de setenta y cinco años. Todos los nombramientos de magistrados cuya edad sea la indicada o mayor se harán por cinco años, y podrán ser repetidos indefinidamente, por el mismo trámite”.