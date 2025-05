Sin embargo, mi amiga no es la única. Hay una tendencia muy difundida y viralizada, sobre todo en redes sociales, a querer arreglar todo a través del coaching, el mindfulness y el yoga en silla. Mi pensamiento, que está en las antípodas de esos territorios, se puede resumir en una frase: no es Mercurio retrógrado, es el alquiler impagable.

Tarot.jpg

Mandatos de época y otras formas de agotamiento

Todo esto viene con un combo de mandatos modernos camuflados de bienestar: tenés que trabajar, criar, pagar cuentas, sonreír, estar bien físicamente, mentalmente, energéticamente, sexualmente, y además tener tiempo para ordenar tu casa con el método Marie Kondo. Si no lo lográs, no es porque el sistema esté roto: es porque no te organizaste bien, no planificaste tus emociones o, claro, porque no visualizaste lo suficiente.

Y ahí es cuando aparece una culpa sutil pero demoledora: la de no estar “haciendo lo suficiente” para estar bien. Como si el cansancio no fuera más que un síntoma de tu pereza espiritual y no la consecuencia lógica de vivir en un mundo diseñado para que falles si no tenés red, pareja, herencia o asistencia.

Hacé algo mágico para estar mejor

No me enoja ni me enfurece, pero sí me causa mucha gracia cuando se espiritualiza la economía y se estetiza el esfuerzo. “No dormís porque tenés la luna en Acuario”, no porque te levantás a las 6 de la mañana y volvés a las 10 de la noche.

No te sentís bien porque no hiciste journaling, no porque hace semanas que no tenés media hora para estar sola.

No lográs lo que querés porque no trabajaste en tu niña interior, no porque tenés una deuda en el resumen de la tarjeta.

Seamos honestas. A veces no necesitamos más terapias ni soluciones mágicas, ni que la inteligencia artificial nos adivine el futuro. Necesitamos más ayuda. Necesitamos presencia. Necesitamos que nos vean y no solo nos opinen. No necesitamos consejos, necesitamos descanso. Yo, al menos, no necesito nada de eso, y tampoco encontrar en el libro de nacimiento de mi bisabuela materna el motivo por el que muchos días no me siento bien.

Tampoco necesito que con magia, meditación y una cucharada de bicarbonato pueda verme como cuando tenía 25 años. Me gusta como soy ahora: más rota, sí, pero también más lúcida. Porque ahora sé qué cosas son mi responsabilidad, y qué otras no dependen de mí ni de la luna llena en Sagitario.