Lourdes Arrieta saca de quicio incluso al jefe de Gabinete: "Esa señora dice cosas ridículas"

Lourdes arrieta Otro cambio de look de Lourdes Arrieta. Foto: Instagram Lourdes Arrieta

Más que escenarios políticos, lo que ella ha transitado han sido cuadriláteros. Atacó y la defenestraron, pero siempre renació. Parece ser incombustible. Lourdes es de las que explotan de un saque y vomitan todos los entripados que le va generando la política. Pero al otro día vuelve al ruedo con sus rulos, sus mohines y sus ensaladas ideológicas.

Algunas de sus intervenciones en las sesiones de la Cámara de Diputados o sus declaraciones al periodismo han sido viralizadas en las redes como ejemplo de cómo hablar mucho y decir poco. Lourdes se viene consolidando como uno de los grandes misterios que ha dado la política provincial. En realidad ella nació en San Juan, pero en Las Heras se hizo mendocina.

Guerrera evangélica

Pese a las reminiscencias divinas que arrastra su nombre de pila, y a ser ella una ferviente creyente de la fe evangélica, Lourdes tiene poca paz. Es, por caso, una defensora a ultranza de la guerra de Malvinas, donde participó su padre Tomás Arrieta, un suboficial de baja graduación que fue denunciado por hechos reñidos con la ética militar por los propios soldados que tuvo a su cargo. Ella se reivindica como parte de "la familia militar".

En agosto del año pasado, cuando el gobierno de Milei aún no cumplía 9 meses en el poder, y como si el elenco libertario del Congreso no fuera escaso, a nuestra dama la expulsaron de la nomenklatura de La Libertad Avanza por soltar demasiado la lengua.

Fue luego de que a grito pelado acusara al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, de "no haber tenido los huevos de defendernos" al explotar lo que se escondía detrás de aquella visita de legisladores mileístas, ella incluída, a genocidas de la última dictadura en la cárcel de Ezeiza. Un sector del mileísmo intentaba testear posibles rebajas de penas para esos condenados.

En aquella ocasión, compañeras de bancada de Lourdes manifestaron que nunca habían visto a una legisladora convertirse "en una tromba tan desatada" en una reunión de bloque. Por entonces ella explicó que le habían escondido lo que implicaba esa movida con los genocidas y lo ejemplificó afirmando que "no sabía quién era Alfredo Astiz". ¿No es naif autoinculparse de esa forma, máxime en alguien que es licenciada en Comunicación por la UNCuyo y que no puede desconocer quién fue Astiz, por más que ella no había nacido cuando Astiz hacía sus tropelías?

El represor Alfredo Astiz. Alfredo Astiz. Lourdes Arrieta aseguró que no sabía de quién se trataba cuando lo visitó en la cárcel de Ezeiza. Foto: Archivo.

Otro que cayó en la volteada en aquel aquelarre de gritos fue el diputado Nicolás Mayoraz al que Arrieta acusó de haber ejercido violencia de género contra ella para hacerla callar. A Martín Menem le clavó una denuncia penal y a Mayoraz otra en la oficina de Género de la Corte.

Al otro día de ese follón fue Karina Milei quien ordenó bajarle los humos a "nuestra" Lourdes y sacarla del oficialismo.Tras esa resonante caída, la diputada, que tiene mandato hasta diciembre de 2027, formó un monobloque al que llamó "Las fuerzas del cielo" pero luego juntó fuerzas con otros libertarios aporreados por "El Jefe" y formaron el bloque llamado "Coherencia", nombre que parece ratificar aquello de "dime de lo que presumes y te diré de lo que careces".

Yo no fui, fue él

Acusada por varios y varias de sus pares de "desequilibrada mental" (Lilia Lemoine ha sido la crítica más virulenta), y de ser una ser un mujer "intelectualmente rústica" que jamás hubiera llegado al Congreso Nacional sino fuera por haberse subido a tiempo al tren de Javier Milei, ella, hace como si nada, se sacude la mufa de encima y va por la vida como siguiendo la senda de un destino. A fuerza de rulos, visajes y sonrisas; pero también de gritos y golpes en la mesa cuando es necesario.

Parafraseando a Juan José Sebreli podríamos repetir aquella pregunta que este sociólogo se hacía en los '60 con respecto a Eva Perón. ¿Lourdes es una aventurera o una militante política? Algo es evidente: no teme al ridículo y se esfuerza por aparecer -no siempre con éxito- como una persona de carácter.

Ahora la señalan como una de las sospechosas de tener algo que ver con los audios de Karina Milei. Recibidos los perdigones, la buena de Lourdes, que no se anda con chiquitas, ha embestido contra el propio jefe de Gabinete de Milei, Guillermo Francos, y lo ha señalado a él de estar detrás de la difusión de los audios con la voz de Karina en la Casa de Gobierno.

guillermo francos Guillermo Francos, jefe de Gabinete de la Nación. Afirmó que Lourdes Arrieta dice ridiculeces. Foto: X Guillermo Francos

Francos, quien lanzó que "todo lo que dice esta señora es ridículo", ha añadido: "No entiendo la acusación, pero ella es así. Esta diputada vive haciendo acusaciones de las cuales luego intenta disculparse" Y pontificó: "Pasarán estos años como diputada y después veremos si alguien le da el voto en su provincia de origen”. En la de su origen no sabemos, porque es San Juan, pero en sus pagos de crianza, Mendoza, raramente se la premie con ese milagro.

Podrá decirse lo que se quiera de ella, menos que no sea una persona de una audacia casi desbocada y de un idéntico tesón. ¿Cómo olvidar que sin antecedentes políticos y partidarios esta diputada nacional fuera designada para armar La Libertad Avanza en esta provincia y para tener injerencia en el PAMI y otros organismos nacionales donde se maneja "caja".

Lourdes Arrieta ha logrado a sus 32 años esbozar un símil de carrera partidaria y ha sentado presencia por sus dislates y su magra preparación política. Nos guste o no, eso la ha ido convirtiendo en un personaje que vive la realidad entre el candor y cierta malicia. Hoy por hoy ella es la Lourdes más mentada en estos pagos, después, claro, de la advocación de la Virgen del mismo nombre que está en El Challao, en su misma tierra lasherina.