Los niños devueltos, el nuevo enigma argentino

Me ronda la intriga por saber más sobre la pareja argentina que devolvió a los dos hermanitos negros de Guinea Bissau, que habían adoptado en ese país africano en agosto del año pasado. ¿Le asiste a esta gente el derecho a la privacidad o el caso tiene aristas que lo transforman en un asunto de debate social? En mi caso trato de que no me mueva ningún arrebato condenatorio a priori.