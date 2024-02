Líder se hace

►TE PUEDE INTERESAR: Javier Milei se reunió en privado con el papa Francisco en el Vaticano

En esa misma improvisada rueda de prensa durante su primer viaje al exterior como Presidente en el que monitoreó minuto a minuto lo que pasaba en el país, llamó “conjunto de delincuentes” a los diputados que no habían acompañado el proyecto que al momento de ser debatido en particular era sólo un puñado de artículos, insignificante en relación al pretencioso proyecto ingresado por el Ejecutivo que se proponía proféticamente como “puntos de partidas para la libertad de los argentinos”.

El Presidente recalculó bien: prefirió ir al choque con “la casta” que para él representan algunos gobernadores y varios legisladores y reconfigurar su gobierno cambiando de estrategia. Comprendió que esa suerte le esperará cada vez que deba someter a debate en el Congreso algún asunto. Sus 37 diputados (sobre 257 totales) y sus 7 senadores (sobre 72) leales –ponele-- de La Libertad Avanza no se estiran. Serán esos al menos hasta las elecciones de medio término de 2025. Pero no nos apuremos, vivamos el presente: ¿Se viene un gobierno de coalición definitiva con actores (y actrices) del PRO y de gobernadores “buenos”?

No es que sean malos los otros pero con la vara maniquea que pasea el Presidente por la vida, es así. Al súper poderoso gobernador de Córdoba Martín Llaryora, jefe de la provincia más rica y exportadora del país se le paró de manos sacándole tarjeta roja al titular de la caja más grande de la Argentina, ANSES, porque su pareja diputada nacional se había hecho la loca en el tratamiento en particular y no había acompañado. La misma suerte corrió la secretaria de Energía salteña porque los diputados de su gobernador también habían osado desconocer la orden de Milei. Ese endeble acuerdo a cambio de cargos, muy casta a mi humilde parecer, es hoy ceniza.

Se fortalece la figura del ex presidente Mauricio Macri quien desde la hora cero del gobierno libertario funge como un chamán que no quiere cargos pero tiene una cartera llena de candidatos para ofrecer: Cristian Ritondo, María Eugenia Vidal, Diego Santilli y Guillermo Dietrich en el cuadro de honor con recordados pasos por la gestión en épocas macristas. El ex presidente aporta también un volumen nada despreciable de 30 y pico diputados y un puñado cercano a la decena de senadores. ¿Alcanza? No. ¿Entonces? La pirueta incluye sumar gobernadores de provincias pequeñas y de extracciones diversas, algunos para quienes la coparticipación y el dinero de la Nación es clave: Santiago del Estero, Catamarca, Chaco, Corrientes… podría ser Formosa pero por razones obvias no está en el lote de distritos a los cuales Milei invitará a comer un asado a la Quinta de Olivos. No se descarta eso sí que al convite ingrese alguna provincia patagónica de las que cultivan frutos rojos. Ellos aportarían un número pequeño pero fundamental de diputados y como en el Senado todas las provincias son iguales con tres senadores cada una, más allá del tamaño de su población, la cuota de senadores sería para Milei una obra de arte.

Hablando de obras de arte, pasemos por la foto del fin de semana del Carnaval: el Papa Francisco con Javier Milei… qué atrás quedaron las críticas del por entonces precandidato Milei a la figura de Francisco, qué azorada estará Vivi Canosa con la pic y qué enorme sigue siendo Jorge Bergoglio haciendo política. “Dios es más grande”, le dijo el Pontífice al Presidente cuando éste quiso meterlo a la olla del guiso vernáculo criticando a quienes se le oponen. Y qué buena excusa tienen los gobernadores peronistas o filo peronistas que terminen cerrando un acuerdo con el gobierno nacional.

