La "maison" de la calle Tirasso nunca vino bien aspectada

El ex intendente de Guaymallén Luis Lobos tiene algo del estilo del preso Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte de la Nación de Néstor Kirchner. Tal vez sea la barbita recortada o cierta forma de vestir, aunque Jaime insinuaba un look más garca que éste de la calle Tirasso. En realidad lo más concomitante es que ambos han quedado asociados a hechos concretos de corrupción, a lo que Jaime suma su condena por negligencia en la tragedia ferroviaria de Once.