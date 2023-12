La Unión Mendocina parece estar tironeada entre dudas, desganos y el shock Milei

►TE PUEDE INTERESAR: Omar De Marchi no tiene descanso: ahora retorna con el blasón de "díscolo"

"El pobre Daniel"

La vida interna de La Unión Mendocina parece estar hoy tironeada entre el desgano, la desorientación y los atisbos de convulsión. La caída en el descrédito del ex intendente Daniel Orozco, que fuera candidato a vicegobernador de Omar De Marchi, ha sido un golpe duro para el lujanino que trató en vano de defenderlo.

"El pobre Daniel", así lo definía De Marchi cuando se quejaba de que los radicales estaban demoliendo al médico. Mucho más desconcertada estaba la propia ciudadanía de Las Heras que lo había votado como radical y que de un día para el otro, sin solución de continuidad, tenían en la comuna a un intendente demarchista.

En realidad, lo de Orozco fue una continua autolesión política, al igual que lo de su ex novia y actual esposa, Janina Ortiz, funcionaria de Las Heras con alto poder de decisión. Desde principios de éste diciembre ella es diputada provincial del demarchismo, pero ya fue dejada sin fueros y está al borde de la suspensión.

A ambos los acechan causas judiciales que investigan un supuesto fraude millonario al municipio de Las Heras así como probables hechos de coacción. El médico Orozco que gozaba de muy buena consideración entre sus pacientes lasherinos, dio un vuelco desde 2015 cuando decidió meterse en la actividad partidaria con el fin de demostrar, según él, que "se puede hacer política con buenas artes y salir bien parado".

El mejor

En diciembre de 2022, hace sólo un año, Orozco y Cornejo todavía jugaban a tirarse onda (el lasherino guardaba la esperanza de ser el vicegobernador de Cornejo y de extender su influencia al resto de la provincia). Cornejo llegó a decir que "Orozco ha sido el mejor intendente de Las Heras desde el retorno de la democracia".Y el médico se jactaba de ello mandando tuits que agradecían "a mi amigo el senador Cornejo por haber reconocido mi gestión".

Pocos meses después, era De Marchi el que saludaba a Orozco dándole la bienvenida a La Unión Mendocina. "Gracias por sumarte y acompañarnos como vicegobernador". Mientras tanto el municipio de Las Heras se desvanecía en un infierno de renuncias, de echados, y de denuncias cruzadas, abriéndose una caja de Pandora que llevó a Orozco a perder en las recientes elecciones todo lo que políticamente parecía haber logrado (por lo menos en la primera de sus dos gestiones comunales).

Por lo demás, hoy hace ruido el silencio de los peronistas y de otros referentes "del campo popular", como los territoriales antimineros, que se jugaron por De Marchi y que sin duda hoy se deben estar golpeando el pecho ante la definición claramente libertaria del líder de La Unión Mendocina. Muchos de ellos se quejan porque apostaron por un político netamente "mendocinista" y ahora se encuentran ante un internacionalista de la libertad extrema.

Los ingratos

Hace unos meses, cuando se fue de Cambia Mendoza para instalar la carpa de La Unión Mendocina, Omar De Marchi le dijo a Jorge Fontevecchia (Grupo Perfil) que "en el PRO nos dieron vuelta la cara sin saber lo que estaba pasando en la provincia. Nos quisieron plantear una especie de mordaza. No me gustó que Rodríguez Larreta viniera a levantar la mano de Afredo Cornejo. Me sorprendió ingratamente esa decisión".

También le reveló a ese periodista que "las autoridades del PRO nacional nos quisieron meter a los empujones para que permaneciéramos en un espacio (Cambia Mendoza) que no le estaba haciendo bien a la Provincia porque aquí estamos avanzando hacia una asfixia institucional. En Mendoza había una construcción de poder muy jodida".

De Marchi añadió que temía que Mendoza fuera a terminar como Santiago del Estero donde llegó el radical Zamora para combatir a los Juárez y concluyó asociándose con el kirchnerismo y armando un feudo peor. Y para no dejar dudas añadió: "Yo nunca estuve en el kirchnerismo: Cornejo, sí. Fue el articulador de la fórmula entre Cristina Kirchenr y Julio Cobos", recordó, clavando el estilete.

Durante la campaña electoral, De Marchi trató de explicarle a los periodistas porteños que la idea que tenían de Mendoza estaba muy distorsionada. "En realidad -decía- estamos viviendo un fenómeno muy distinto en Mendoza pero hay que estar dentro para entenderlo".

