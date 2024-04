La marcha "política" de las universidades, Milei, Cornejo y Hebe Casado

Una buena: se anima a hablar de todo. Una mala: es frontal y eso la enfrenta a peligros como el que debió ensayar al responder a la picante repregunta de Julián cuando ella, hablando de las universidades, afirmó que “hay carreras que son hobbies”. “¿Qué carreras son hobbies en la UNCuyo?”, quiso saber el periodista.

Hebe no supo, no pudo o no quiso responder cuál y quedó en off side. Juega fuerte y arriesga, a veces ganas y a veces no.