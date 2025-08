La hipocresía como estrategia política

En el año 2021 el intendente Emir Félix anunciaba la compra de caños y nos decía a los sanrafelinos “El nuevo Gasoducto un poco más cerca”.

Teniendo en cuenta el plazo de ejecución de 18 meses y siguiendo la cronología de la misma vemos que la obra inició en el mes de Junio del año 2022 con un ritmo sostenido hasta mediados de Diciembre del mismo año, luego se paralizó hasta febrero de 2023 cuando retomaron las tareas. Así llegamos a Junio de 2023 fecha en el que se esperaba la anunciada finalización del gasoducto, algo que aún no ha sucedido.

Transcurría el año electoral con los hermanos Félix prometiendo el gasoducto en cada micrófono que les acercaban y como si fuera poco, por esos días, visitó San Rafael el ministro de economía y candidato a presidente Sergio Massa que en su actividad de campaña garantizó los fondos para finalizar el gasoducto, pero fue más allá, aumentando su irresponsabilidad, prometió la extensión de la red al distrito de la Villa 25 de Mayo.

Lo cierto es que a pocos días de que terminara el tercer gobierno Kirchnerista de Alberto, Cristina y Massa los fondos para finalizar la obra no llegaron.

En el mes de julio de este año 2025 el intendente Omar Félix junto a la empresa constructora han anunciado que en el plazo de seis meses a un año van a finalizarlo.

yapur El concejal Leonardo Yapur.

¿Por qué llegamos a esta altura del año 2025 con la obra inconclusa? La respuesta es sencilla, porque la administración municipal no tiene capacidad para llevar adelante este tipo de obras, no tiene la experiencia, no tiene la calidad técnica y le ha costado mucho conseguir los fondos correspondientes.

A Omar y Emir Félix no les gusta escuchar críticas en cuanto a la capacidad de la gestión para ejecutar la obra, la realidad nos permite ver que si no está concluida después de cuatro años es porque no hay capacidad de gestión suficiente.

Pero como si fuera poco ya no les alcanza con victimizarse sino que juegan un doble Juego por un lado asumen obras nacionales que tendrían que haber realizado las distribuidoras de gas, que van a terminar pagando con recursos municipales y por otro lado critican y apoyan una denuncia de la Senadora de La Cámpora, Anabel Fernández Sagasti, contra el gobernador Cornejo porque el gobierno provincial decidió hacerse cargo del reencarpetado de 107 km de la ruta nacional N°143, que está destrozada y que es transitada en su mayor porcentaje por sanrafaelinos.

Pero como si fuera poco han creado una narrativa contra el gobierno provincial y para disfrazarla, nos traen como novedad la Autonomía Municipal y la elección de 24 convencionales rentados ,en el mes de Febrero de 2026, que de concretarse va ser la mayor estafa electoral de los hermanos Félix a los Sanrafaelinos. Resulta que ahora necesitan autonomía para poder gobernar pero con los recursos provinciales.

Señor Omar Félix la victimización política acusa deslinde de responsabilidades y errores de gestión. La doble vara para opinar sobre actos de gobierno implica serias contradicciones en sus ideas y por último la autonomía municipal no se dicta, se ejerce!

El autor de esta columna de opinión es Leonardo Yapur, concejal UCR - Cambia Mendoza