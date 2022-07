►TE PUEDE INTERESAR: Estos son los 16 problemas críticos que enfrenta Mendoza por las restricciones que impone la Nación

Bour analizó que “para frenar el aumento del dólar se necesita apoyo político y eso hoy no sucede”.

Presidente sin liderazgo

Con un presidente que parece haber decidido no ejercer el liderazgo de su gobierno para no profundizar aún más la grieta, no con la oposición, sino con su propia vicepresidenta, da la sensación que la Argentina navega sin rumbo.

Con un dólar sin freno y una crisis económica cada vez más profunda la preocupación en los distintos sectores de la economía es que aún no saben si podrán pagar en los próximos meses sus compromisos ya asumidos o peor si podrán producir.

El 27 de junio el Banco Central endureció aún más las medidas que restringen las importaciones, según dijo la entidad financiera en un comunicado “para responder a las necesidades extraordinarias de divisas para atender la importación de energía, con el objeto de sostener el crecimiento económica y el desarrollo de las pymes evitando maniobras especulativas sobre las importaciones”.

Pero por lejos, este cepo a las importaciones cada vez más ajustado generó una situación de extrema preocupación en las empresas que ya tienen problemas para acceder a productos y bienes importados para la producción, lo que provocará faltantes y aumentos de precios en el corto y mediano plazo. Como no pueden garantizar los próximos pagos a sus proveedores en el exterior, las empresas suspenden ventas o priorizan algunos clientes.

bodegas argentinas miguel pesce.jpg Representantes de Bodegas de Argentina se reunieron con Miguel Pesce, del Banco Central.

Bodegas de Argentina se reunió con el Banco Central por las limitaciones a los pagos en el exterior. Básicamente solicitaron que se suspenda la alícuota del 4,5 por ciento de las retenciones que grava a las exportaciones de vino embotellado para enfrentar la caída de 6 por ciento que tuvieron en las ventas durante el primer semestre del año en términos de volumen respecto del mismo período del 2021. Desde la entidad calificaron la reunión con Miguel Pesce de positiva porque aseguran que quedó un canal abierto con el Banco Central, aunque hoy la situación sigue siendo de preocupación e incertidumbre.

Milton Kuret, director ejecutivo de Bodegas de Argentina explicó que “la moneda se ha devaluado alrededor del 30 por ciento. Eso significa que, y cobramos al tipo de dólar oficial a la exportación, hay una inflación en costos muy elevada que obviamente responde a una situación macroeconómica y creemos que el camino más directo para poder solucionarlo al menos en parte, es con la suspensión de las retenciones”.

El empresario analizó que “lo que antes se podía pagar de inmediato o en plazos cortos hoy dependiendo de un cupo que da el Banco Central acorde a la experiencia importadora del año anterior de la empresa está sucediendo esto de tener que pagar a 180 días de que la mercadería llega al país, pero que salió hace 60 días aproximadamente de origen, con lo cual se le está pagando al proveedor a más de 240 días y esos son plazos que en su gran mayoría no son aceptados”.

Mendoza llevará a Scioli y a Domínguez su listado de insumos críticos trabados por el cepo

Funcionarios del gobierno de Mendoza llevarán un reclamo unificado del sector privado por las trabas a las importaciones que afectan al agro, los servicios, el transporte, la industria.

“Es un reclamo hipermasivo. Por eso surgió el pedido del gobernador de hacer esta reunión con las cámaras empresarias para intentar encausar un reclamo único de la economía, del sector privado de Mendoza, ante el gobierno nacional por estas restricciones a las importaciones. Hoy todos los procesos productivos, todas las empresas, tienen parte de productos importados y parte de nacionales que los elaboran para vender. Si se le saca una pata tiene que suspender su actividad económica. Por eso la convocatoria es ir con un reclamo único”, explicó el ministro de Economía, Enrique Vaquié.

Por caso Kuret explicó que en la industria vitivinícola el insumo más crítico es el papel blanco.

“La Argentina no produce papel blanco. Lo importa 100 por ciento. Nosotros también llevamos esta problemática al Banco Central. Lo están trabajando con los fabricantes del cartón. Pero hay otros insumos más críticos también que se utilizan sobre todo en la parte de litografía, en la fabricación de cápsulas, en la fabricación de bozales de espumantes”.

Según explicó Vaquié la idea es poner en la agenda pública nacional el reclamo de la “economía de Mendoza”, como definió a la problemática del sector empresario-industrial, para que otras provincias también expongan a la Nación sus propios problemas generados por el cepo a las importaciones.

Ferroaleaciones.webp La producción de ferroaleaciones de Mendoza está en problemas

El Ministro de Economía dijo que los sectores más complicados son los que tienen alguna producción estacional. Puso como ejemplo una firma de ferroaleaciones. “Tiene acordado una exportación de 40 millones de dólares y no la puede hacer porque no le permiten pagarle al despachante de aduana en Estados Unidos. Lo que le puede pasar a esa empresa es que lo pierda. En poco tiempo más será un problema para todos”

En el largo listado con 16 problemáticas puntuales que Mendoza planteará a los ministros de Producción, Daniel Scioli, y de Agricultura y Ganadería, Julián Domínguez, figura la imposibilidad de conseguir respuestos para maquinaria vitivinicola, materiales esenciales para la elaboración del acero inoxidable, barricas e insumos enológicos. También la falta de acceso a elementos para la industria metalmecánica, petrolera y la agroindustria. La falta de precios de insumos esenciales para la construcción tanto de obra pública como privada. El faltante de repuestos para tractores e insumos fitosanitarios, de neumáticos para el transporte de cargas. Y de las dificultades de conseguir insumos para combatir las heladas y la lobesia botrana, de fertilizantes, entre otros reclamos.

“No nos permiten la importación para combatir la lobesia y la campaña tiene que comenzar en agosto” advirtió Vaquié

Y otros de los reclamos, que ya los escuchó el Banco Central de la voz de Bodegas de Argentina, son las dificultades para cumplir con los plazos normales con los proveedores extranjeros ya que los dólares para comprar afuera se habilitan recién a los 180 días de ser solicitados. Otro inconveniente es la dificultad para girar divisas y para entender los criterios que utilizan el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) y las entidades bancarias.

Como se ve las decisiones adoptadas por la autoridad financiera afectan de manera transversal a todos los sectores. Y la situación de incertidumbre es grave y genera fuerte presiones y especulaciones.

Hasta acá el presidente Alberto Fernández cumplió con creces al asumir en 2019 una de sus promesas: la de no tener un plan económico. “No creo en ellos” dijo, y cumplió.

El gobierno nacional no tiene plan económico. Y la reciente asumida ministra Batakis está haciendo lo que puede mientras el dólar blue abrió una brecha que pareciera no tener techo, mientras la escasez de la divisa norteamericana empieza a paralizar, como bien detallamos al comienzo, la producción que necesita de importaciones.

En paralelo la inflación devora los ingresos de toda la pirámide social mientras hay una desquiciada remarcación de precios a todo nivel.

En definitiva, sería positivo que si se concretan las reuniones entre los funcionarios mendocinos y sus pares nacionales, surja alguna novedad positiva. Porque no solo será beneficiosa para el empresariado mendocino, sino para toda la cadena de producción y trabajo de la provincia y en definitiva del país.

