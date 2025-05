¿El radicalismo está condenado a ser un partido de provincias?

"Que se quiebre, pero que no se doble". El catecismo principista de Leandro N. Alem, recitado hasta la exageración, mandaba no andar con dobleces. Antes de caer en esa defección era preferible quebrarse. Eso le permitía a la dirigencia de la UCR sacar chapa de que eran gente de palabra y de conducta intachable, aunque algunos no lo fueran.