Educación financiera y finanzas personales: cuidado con las modas (y los falsos expertos)

Y otra cosa muy importante es que nadie entrega conocimientos verdaderos gratis. Por lo tanto, es clave dedicar dinero para ser invertido en aprender, en estudiar, en tomar cursos y seminarios sobre finanzas, economía, negocios.

Tiempo y dinero pasan a ser dos caras de la misma moneda llamada educación financiera.

Ejemplo: les explican la mecánica del interés compuesto, pero ¿cómo comparo entre dos inversiones donde en una no se puede aplicar? Aquí es muy importante saber el concepto de capital, que los "especialistas" no dan (porque lo ignoran).

Nunca tomes capacitación de muy corto tiempo

Hoy existen cantidades industriales de "cursitos” de un día, de uno o dos fines de semana, "aprenda trading en dos días", etcétera. Para comprender conceptos económicos y financieros se requiere tiempo, muchas horas de estudio y dedicación.

Ejemplos: 1) les muestran la mecánica matemática de la tasa de interés pero no qué es (la tasa de interés es el diferencial entre consumo presente y consumo futuro) y lo confunden con el precio del dinero; 2) le enseñan en trading el término “stop lost” (parar la pérdida), pero no cómo se aplica, para lo cual, es necesario saber el concepto de precio promedio ponderado (compras ponderadas por el capital invertido en cada compra).

Capacitación gratis de Google y SEPE.png Para comprender conceptos económicos y financieros se requiere tiempo, muchas horas de estudio y dedicación.

Si te ofrecen cursos gratuitos, sólo te quieren vender sus productos y servicios

Es típico en buena parte del mercado ofrecer capacitación “gratuita” sobre educación financiera, que generalmente además es de medio día, un día o corto tiempo. Si asistes o has asistido a alguna de estas capacitaciones, te darás o habrás dado cuenta de que te dan dos o tres conceptos y luego cómo aplicarlos en sus plataformas de inversión, en sus plataformas web, etc{etera.

El camuflaje está armado para que asistas y luego entres o bajes sus aplicaciones y “apliques” esos “conocimientos” allí. Muchas veces son consultoras, bancos incluso unidos con entes estatales, municipios, que se prestan para ello y a veces hasta lo financian con fondos públicos.

Ejemplos: 1) te enseñan lo que es un plazo fijo técnicamente y luego te indican cómo hacerlo mostrándolo en su plataforma, pero no te dicen dónde recolocan tu dinero para poder pagar el interés que prometen; 2) te enseñan lo que es una caución bursátil y luego te muestran cómo usarla en su plataforma, pero no te indican que tienen comisiones y que si haces cauciones cortas (un día) a la tasa le debe descontar esas comisiones para poder comparar con otras inversiones.

No inviertas en lo que no conoces o no sabes

Warren Buffett, el propio Kiyosaki y los mejores inversores del planeta siempre han enseñado que no debes invertir en lo que no sabes o no conoces. Primero debes estudiar sobre ello y luego decidir si colocas dinero allí o no. Buffett nunca invirtió en real estate y Kiyosaki casi nunca invirtió en acciones de empresas; y son millonarios y expertos de verdad.

Ejemplos: 1) personas colocan dinero en cryptomonedas, a veces por consejos de malos asesores, y cuando cae su precio venden de inmediato perdiendo dinero, lo cual sucede porque no estudiaron y sus malos asesores (por desconocimiento) no le explicaron que las cryptomonedas son una “cobertura” , no una inversión (una inversión genera ganancias/pérdidas de flujo y una cobertura genera ganancias/pérdidas de capital).

criptomonedas, bitcoin.jpeg Muchas personas colocan dinero en cryptomonedas, a veces por consejos de malos asesores, y cuando cae su precio venden de inmediato perdiendo dinero.

Consigue un mentor que tenga verdaderos conocimientos para que te ayude al principio

Es fundamental buscar y tener un mentor para cuando comienzas, ya sea en tus finanzas personales, familiares y/o empresariales. Si posee títulos universitarios, maestrías, doctorados, mejor; pero la clave son sus conocimientos y experiencia. Si contratas un asesor neoclásico o keynesiano, te hará tomar malas decisiones económicas y financieras porque desconocen conceptos como los de capital, tiempo, tasa de interés, dinero, rentabilidad, inflación, etcétera.

Ejemplos: 1) te pueden indicar que guardes dinero en dólares como una forma de cubrirse ante la inflación en pesos, incluso si tienes una empresa que debe importar insumos, pero al no indicar que ambas son monedas-papel estatal (monedas fiat) no tienen en cuenta la inflación en dólares que puede existir en Argentina más la de Estados Unidos; 2) te dicen que tu empresa tiene una rentabilidad del 5% y el cálculo lo hicieron sobre las ventas (típico error que surge de tomar la contabilidad convencional), cuando en realidad eso se denomina “margen sobre ventas” y la rentabilidad sólo se puede calcular sobre capital invertido, para lo cual es necesario saber calcular el capital invertido en la empresa y/o inversión (y encima desconocen el concepto de capital).

El valor es subjetivo, no hay inversiones buenas o malas

Peter Senge, autor del libro “La Quinta Disciplina”, decía que muchas veces es peor no saber por qué uno gana dinero que no saber por qué uno pierde dinero. Esto significa que siempre depende de la persona, de la familia, de la empresa y su gestión; no hay inversiones buenas o malas en términos objetivos.

Una vez le preguntaron a Jorge Luis Borges por qué seguía trabajando como director de la Biblioteca Nacional, donde ganaba el 20% de lo que le ofrecían empresas sólo por ser director (lo cual implicaba ir una vez a la semana a la reunión de directorio), a lo que él contestó: "Como decía Spinoza, todas las cosas (incluido el ser humano) quieren perseverar en su ser; si fuera director de la empresa no sería yo”.

Ejemplo típico son los asesores que le indican que una inversión con rentabilidad del 5% (suponiendo que esté bien calculada) es mejor que una que da el 2%. Para saber que 5 es mayor que 2 no hace falta ir a la universidad, el punto es qué debo hacer o dejar de hacer para lograr una u otra. Siguiendo a Borges, 2 era mejor que 5. Y un bonus, si hago la de 5 es muy probable que no lo logre (ese 5 surgió del Excel, que es la “heroína” de los “expertos” en inversiones), porque estará haciendo algo que no es. Por lo tanto, su pasión, su entrega, su creatividad será menor.

No intentes tener lo que no necesitas arriesgando lo que necesitas

Warren Buffett tiene una frase clave: "Siempre preserva tu capital”. Una vez que lograste algo, no lo dilapides tratando de lograr otra cosa que hoy no tienes. Si tienes una casa, no la uses para hipotecarla por una deuda para una inversión, por querer comenzar y llegar más rápido a una supuesta meta.

Camina despacio y seguro, siendo austero, medido, entendiendo que la vida debe ser vivida pero sabiendo cómo se financia.

casa propia, banco nacion, creditos.jpg Si tienes una casa, no la uses para hipotecarla por una deuda para una inversión, por querer comenzar y llegar más rápido a una supuesta meta.

Ejemplos: 1) comienzo un emprendimiento y para avanzar más rápido, sin analizar la demanda, me endeudo para aumentar el capital colocando mi casa en hipoteca, cuando siempre es clave que el capital vaya sólo un paso adelante de la demanda; 2) me voy de vacaciones y me endeudo para ello, asumiendo que el ingreso que tengo hoy lo tendré mientras dure el pago de esa deuda, cuando se puede comenzar a ahorrar e ir invirtiendo antes de hacer el gasto total de ese viaje, lo cual genera seguridad económica y financiera (y de paso ganar algo de dinero extra en el proceso).

Como podrán ver, entrar en el mundo de las inversiones, sean estas personales, familiares y/o empresariales, requiere dedicar tiempo y dinero para aprender y comprender.

En mi humilde opinión, es fundamental aprender macro y micro finanzas, en lo posible basadas en la Escuela Austríaca de Economía (para comprender el contexto macro y microeconómico), Value Investing (para comprender cuándo, cómo y qué inversión realizar) y Value Based Management (para saber gestionar correctamente una empresa y/o negocio).

En internet existe mucho material sobre todo esto. Recuerden, deben invertir tiempo y dinero si no quieren morir (perder dinero, tiempo y empresas) en el intento.