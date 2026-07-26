Desterrando un mito: es falso el crecimiento de la economía y los salarios en gobiernos K

Por qué digo que ha sido un aporte medular a la ciencia económica-estadística: porque derriba el mito de que es el consumo el que mueve la economía. Con el PBI tradicional-keynesiano, el consumo representa 70%/75% de la economía de un país y el gasto empresarial 15%, mientras que lo real, el GO, nos muestra que el consumo sólo representa 35% y el gasto empresarial representa 50% de la economía de un país.

Si a esto le agregamos los aportes del profesor Roger Garrison, quien cala más profundo en la forma de intentar medir lo que sucede en la economía, a partir de su libro Tiempo y Dinero, queda en evidencia lo que refleja el título de esta nota.

La cantidad de inversión en pancheras es muy superior a la cantidad de ingresos que generan los panchos Foto: archivo

Aspectos teóricos y metodológicos

En estas columnas, hemos mostrado que el PBI no es un indicador que refleje realmente lo que sucede en la economía. Fue creado por Simon Kuznets, discípulo de Keynes. Algunos historiadores económicos señalan que en una primera instancia, Kuznets había tomado en cuenta por ejemplo el ahorro en su “PBI”, pero luego lo elimina para ser fiel a Keynes y su teoría de que el ahorro era una enfermedad de la economía porque eran recursos sin utilizar, mostrando su total desconocimiento de la teoría del capital.

El GO y en mejor medida el GDE del profesor Skousen, ponen en evidencia todo lo que sucede en las etapas intermedias de la economía, ya que, siguiendo a Menger, el valor de los bienes de grado inferior (panchos), determina el valor de los bienes de grado superior (panchera); pero esto es un proceso que requiere tiempo, es decir, la cantidad de inversión en pancheras es muy superior a la cantidad de ingresos que generan los panchos. De ahí que, el proceso de fabricación de pancheras requiere muchos recursos, los cuales surgen de la disminución de consumo transformada en ahorro.

El proceso sería algo así: trabajo-ahorro- inversión-consumo.

El profesor Garrison fue mucho más allá y profundizó el análisis basando su idea en los triángulos de Hayek y la teoría del capital de Mises, y mostró conceptual, dinámica y matemáticamente, la postura austríaca, yendo desde la micro a la macro (de ahí que su teoría se denomine: Macroeconomía basada en el Capital).

Su conclusión muestra con evidencia teórica indestructible, que la economía se basa en el capital invertido, y cuando los gobiernos distorsionan las señales, en este caso la tasa de interés, se produce descapitalización y posteriormente recesión.

Skousen mostró cifras basadas en teoría intentando dentro del propio lenguaje keynesiano demostrar el error precisamente de Keynes. Garrison mostró con teoría austríaca aplicada fuera del lenguaje keynesiano el mismo error, pero ambos a su manera (quizás sea más preciso el aporte de Garrison en mi humilde visión), demostraron lo que Say había esbozado hace varios siglos atrás: la economía funciona desde la oferta y no desde la demanda. Ergo, toda medición que no contemple esto es falsa.

Apliquemos esto a Argentina 1983- 2026

Utilizando la Inteligencia Artificial, armé una secuencia de gráficos para mostrar la teoría esbozada anteriormente, pero aplicada a la economía argentina desde 1983 hasta el 2026 (este último proyectado a diciembre). Empezamos con el nivel de actividad económica.

¿Hubo crecimiento durante el período 2002 - 2023? NO.

En el gráfico se puede ver que, el “famoso” crecimiento K no existió. El PBI tradicional muestra que sí, porque se basa en estadísticas de consumo, sin importar si ese consumo se hizo en base a emisión monetaria, gasto público y deuda.

No hace falta ir a la universidad de economía para decir que un consumo de 10 es más alto que uno de 5. El punto es el fundamento de ese consumo, el cual fue ficción, fue consumirse el stock de capital ahorrado e invertido durante los ‘90.

Esto último es lo que se puede ver si tomamos la curva de arriba que incorpora las etapas intermedias a la que se refiere Skousen. Incluso me tomé el atrevimiento de ajustar aún más el GOA, para que fuera austríaco puro. Lo más grave, es que siguiendo el GOA, en 2023 volvimos a niveles casi de 1983, es decir, 2 décadas perdidas.

No sólo no creció la economía, sino que simplemente fue una reactivación, basado en gasto público, emisión y deuda, que se consumió el capital previo. Esto se puede ver en la formidable caída desde el 2011 hasta el 2023 (sí, la economía de Macri tampoco creció). Al consumirse el stock de capital de los ‘90, la economía se cayó como un piano.

Corroboremos esto ahora con la visión de Garrison.

Aquí se grafica la etapa 2002-2023 de Argentina, basada en los triángulos de Hayek de acuerdo con lo señalado por Garrison en su libro. Como se puede observar, la estructura de capital es mayoritariamente colocada en la etapa final, la de consumo.

Otra vez, una política de promoción del consumo sin ahorro, financiada con emisión monetaria, gasto público y deuda.

En este gráfico, usando la visión de Garrison, se puede ver cómo cae la inversión de capital desde 2002 hasta 2023 a costa de fomentar el consumo financiado por emisión, gasto público y deuda, gracias a la inversión de capital de los ‘90.

Sigamos ahora con salarios, para desterrar definitivamente el mito. Para ello hemos utilizado la PPA basada en la escuela austríaca, dado que la tradicional, la creada por Gustav Cassel y usada por todo el “mainstream” económico, tiene errores teóricos y conceptuales (igual colocamos las dos versiones).

Este gráfico muestra la Paridad de Poder Adquisitivo (mucho mejor y más preciso que mirar salarios ajustados por IPC) del salario en U$S. Como se puede ver, la PPA tradicional muestra que el salario durante el período 2002 -2023 fue mucho más alto y llegó a ser el más alto en 2011. La realidad es otra. El más alto fue en 1998. Lo sombreado (celeste) es la brecha artificial, que nominalmente mostraba un salario más alto cuando no era real.

Por último, para no cansar con gráficos, podemos ver el salario privado exclusivamente (formal e informal), medido otra vez por PPA tradicional (PPAT) y austríaca (PPAA).

Nuevamente con claridad se evidencia lo señalado arriba. Incluso el diferencial es mayor entre ambas, producto de que no computan los salarios estatales, que estaban muy por encima de lo que el mercado podía pagar en términos de gasto público.

Lo más grave, es que en términos de poder adquisitivo, 2023 fue igual a 1989. Lo que muestra que Argentina estaba en el quinto subsuelo en todos los aspectos.

Los gráficos son elocuentes también en mostrar que desde diciembre de 2023 en adelante, el proceso está cambiando hacia su sanidad, pero llevará tiempo.

A manera de colofón

Cuando se busca en las estadísticas encontrar un principio o una teoría, se camina al revés de lo que la ciencia económica enseña. Este método sólo sirve en las ciencias naturales, pero no sirve en las ciencias de la acción humana como es la economía.

Si queremos saber la verdad en ciencias de la acción humana, la teoría va primero como resultado de la una lógica “a priori” (Kant/Mises).

Para ello usamos la Praxeología que es el estudio de la acción humana; y luego la Cataláctica, que es el estudio de la acción humana pero como agentes económicos. Luego utilizamos las matemáticas y las estadísticas para

poner en evidencia esto.

No hay posibilidad de hacer experimentos de laboratorio, como en las ciencias naturales, para realizar corroboraciones. La teoría manda. Si la teoría es incorrecta, es irrelevante cuántas estadísticas muestre. Matemáticamente 1 pizzería abierta menos 2 pizzerías cerradas es 1 pizzería menos (recesión en pizzerías), pero en economía puede no serlo (crecimiento real de una pizzería).

“La estadística es un método para la presentación de hechos históricos. No es economía y no puede producir teoremas y teorías económicas” decía Mises.

Y a propósito de la nueva enfermedad moderna llamada “encuestitis aguda y crónica", decía Taleb: “Cuanto más datos tenemos, es posible que nos ahoguemos en esos datos”.

No muerdan el anzuelo. La ficción suele ser exacta, pero sigue siendo ficción.