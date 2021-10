Bicisendas, ciclistas, peatones...peligro!!

Nobleza obliga, hay que remarcar que las bicisendas también son para peatones que deseen caminar o trotar.

Y es este último, a pesar de las innovaciones; quien mas peligro corre en medio de este tránsito histérico, con conductores más histéricos todavía.

Se denomina conductores, no solo a quienes toman el volante de un auto, camioneta, camión o el manubrio de una motocicleta; sino también a quienes circulan en bicicleta.

Por lo tanto: solo circula (como siempre fue) como Dios lo trajo al mundo, el peatón.

bicisenda.jpg

Hago toda esta extensa introducción para ratificar que, más allá de leyes y disposiciones varias, es el peatón quien debe sortear cual si fuere uno de esos violentos juegos de la play, los obstáculos, los "apuros" de automovilistas, las maniobras zigzagueantes de las motos y ahora; los temperamentos de ciclistas muy compenetrados en su disciplina como si estuviesen compitiendo el Tour de France en una marcha frenética por bicisendas que también pueden usar peatones y, justo es decirlo, varias fueron pintadas sobre veredas de alta circulación peatonal no precisamente deportiva.

Muchas de estas bicisendas, como dijera al comienzo; son controvertidas porque fueron instaladas en veredas. Algunas de ellas, justito por donde salen chicos de su propia escuela.

El progreso coherente, siempre será bienvenido. Pero diagramar a ciegas y locas para satisfacer a un segmento en detrimento de otro, no es precisamente coherente.

Sobre Avenida Boulogne Sur Mer, se encuentra desde hace 80 años, el Liceo Militar General Espejo. Institución a la que concurren alumnos desde sala de 3 años, primaria y secundaria que ingresan y egresan por la salida sita en esa avenida tremendamente concurrida.

2 adolescentes fueron atropellados por automovilistas en los últimos 15 días por circular desaforadamente frente a un colegio. El municipio capitalino levantó el guante y hay ahora sendos funcionarios de tránsito ayudando con esta situación.

Sin embargo, hay un peligro aun mas grande. La bicisenda sobre la vereda frente al colegio.

Como decía, chicos desde 3 a 18 años entran y salen por ese lugar. Un mundo de alumnos y Padres. Y pasando a toda velocidad, sin la más mínima consideración, los ciclistas. la gran mayoría de ellos, enojados, contestando barbaridades y lanzados en velocidad como si se tratara de ver cuantos puntos ganan por llevarse puestos la mayor cantidad de personas que esperan la salida de sus hijos. En ese colegio, tampoco sobra ningún niño!!!

Con la entrada en vigencia de la Ley de Seguridad Vial, se buscó que aumente el uso de bicicletas, pero de forma segura y siempre, pero siempre bajando la velocidad y cediendo siempre el paso al peatón.

Por el solo hecho de circular con una bici, ya estamos contemplados por la Ley Nacional de Tránsito (Ley 24449), que es la que regula el uso de la vía pública en todo el país, y su aplicación abarca la circulación de personas, animales y todos los vehículos terrestres (con la excepción de ferrocarriles). Por empezar, quien ande en bicicleta debe respetar todas las señales de tránsito y las normas legales, como si fuera un conductor de auto (artículo 36 de la Ley 24.449). Por ejemplo, frenar ante los semáforos en rojo y ceder el paso a peatones en esquinas y cruces peatonales, y en las encrucijadas a quien circule por su derecha, es también norma para las bicicletas.

Art. 40 bis, incorporado por ley 25.965) Las bicicletas estarán equipadas con frenos, espejos retrovisores en ambos lados, timbre o bocina, permitiéndose un solo ocupante, con excepción de una breve carga o niño ubicado en un asiento especial, elementos retrorreflectivos en pedales y ruedas, y luces (una luz blanca, hacia adelante y otra roja hacia atrás) circulando a la menor velocidad posible, y respetando siempre la prioridad del peatón.

Por lo expuesto, marco legal hay.

Agente de aplicación también.

Voluntad, responsabilidad por parte de quienes les corresponde?...todavía no. Si no, no lo estaría describiendo tan detalladamente.

Con voluntad y responsabilidad se podrían ir cerrando algunas de las tantas grietas que nos enfrentan. Algunas de ellas, involucran vidas humanas y no simples discusiones ideológicas verdaderamente subjetivas. Por ahora solo la ley es objetiva.

Marcelo Tobares

Locutor Nacional

Licencia 6.326