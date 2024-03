Alfredo Cornejo está 1.023 millones de dólares más allá de sus pares

Cornejo y Hebe Casado Alfredo Cornejo y Hebe Casado, juntos en la Fiesta de la Cosecha 2024. Axel Lloret / Diario UNO

Alfredo Cornejo, Hebe Casado, el PRO y los empresarios del Sur

Hebe Casado juega en tándem con Cornejo, su vicegobernadora no solo lo sigue a todas las actividades oficiales en las que participa el mandatario sino que banca contundentemente cada expresión política, aunque con su estilo frontal siempre va un poco más allá para diversión de la ex tuitósfera, actual xósfera (si me permiten el neologismo) y le clavó el gancho a un documento que huele a su tinta:" Hay gobernadores feudales, barones del conurbano, oligarquías sindicales, gerentes de la pobreza, expertos en cazar en el zoológico, beneficiarios de prebendas de todo tipo: la lista de corporaciones que deben renunciar a sus privilegios si queremos salir de la decadencia es larga y poderosa”. ¡Bombazo!

Mendoza siempre está en la vidriera de la política por razones múltiples: primero el sello sanmartiniano que ha permitido siempre que emerjan dirigentes de peso en el escenario vernáculo del poder, segundo Francia y tercero -y más poderoso- tiene cerca de dos millones de habitantes lo que la convierte en un distrito pesado en su padrón y, por su riqueza, potente en la balanza del PBI.

Patricia Bullrich.jpg Patricia Bullrich deja la presidencia del PRO y muchos miran a Hebe Casado como vice de Mauricio Macri.

A propósito de la demografía, Patricia Bullrich -madrina política de Nacho Torres hasta ayer a la mañana- cargó con tutti contra su ahijado y lo trató casi de comunista, sintonizada con el Presidente en su laberinto siempre macartista y maniqueo “jamás alguien del PRO puede cuestionar la propiedad privada”, soltó la ministra refiriéndose a las amenazas del gobernador patagónico de dejar sin petróleo y gas al país.

También agregó con sorna que la provincia tiene más guanacos que gente. Es cierto, pero habría que ver números finitos o gruesos, dependiendo desde donde se los miren: Chubut tiene algo así como 600 mil habitantes pero incide fuerte en el PBI, cercano a los 10.000 millones de dólares, siendo la segunda provincia en riqueza petrolera del país.

O sea, tiene un tercio de habitantes que Mendoza pero aporta dos tercios de lo que aporta Mendoza que posee un PIB aproximado de 15 mil millones de dólares y es una provincia rica. Ergo: Chubut es rica. Y lo es más aún porque, como en Mendoza, todos saben que hay allí una riqueza incalculable en su montaña que hasta el momento no puede explotar por el poder de las asambleas del agua y ambientalistas que han impedido que prosperen proyectos mineros de gran escala.

Esta semana, varios empresarios mendocinos sureños hicieron correr una nota en la que le piden al gobernador Cornejo que evalúe qué hará con los 1.023 millones de dólares que la provincia está terminando de cobrar gracias a una demanda iniciada en el Sur por las inequidades producidas en épocas de promoción industrial que perjudicaron a Mendoza.

Ese dinero estaba pensado para desarrollar Portezuelo del Viento o alguna obra de envergadura destinada a enriquecer las cuencas de agua sureñas, entendiendo que el dinero se había originado gracias a un reclamo de empresarios e industriales del Sur.

Los empresarios intuyen que Cornejo destinará ese dinero a otros fines en otros puntos de la provincia más poblados. Mil millones de dólares son, al dólar oficial, unos $890.000.000.000 o sea que U$S1.023 millones es más de 1 billón de pesos ($1.000.000.000.000) más de la mitad del presupuesto de Mendoza para todo el 2024. Quizá por eso Cornejo está un poco más aliviado que varios de sus pares con ese canutito a su disposición. Quizá, sólo quizá. Marzo 2024.