Acerca de "los jetas que salen de rositas para hacer sus picarescas"

Por más que nos flagelemos pensando que somos lo peor del mundo, la viveza no sólo es criolla. En varios lugares del mundo la vacunación contra el Covid-19 lo ha confirmado. Los que se han saltado la cola para vacunarse son legión. En España dos grupos se destacan: por un lado los políticos (en particular los concejales, alcaldes y sus parentelas) y por otro los curas sub 60 que se hacen inocular en los geriátricos.