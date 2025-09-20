20 de septiembre: día internacional de la concientización sobre el crecimiento infantil

La estatura baja no es solo una cuestión estética. Puede afectar la integración a actividades deportivas y sociales así como el rendimiento escolar. Desarrollar una autovaloración y autoconcepto positivo desde temprana edad es muy importante además del crecimiento físico.

Pediatria Es sumamente importante acudir al pediatra para los controles periódicos.

Hay algunos signos simples a los que podemos estar atentos como padres. La falta de cambio de número de calzado o talle de ropa, si es el más pequeño/a de su clase o entre sus compañeros coetáneos en los deportes; si pasan años y no se cambia la altura del asiento de la bicicleta o no alcanza con el tiempo alguna mesa o estantería de la casa.

El retraso de crecimiento puede deberse a múltiples causas. En muchos casos los niños/as crecen a un ritmo diferente a otros y en forma más lenta con el transcurso de los años alcanzarán su talla (maduradores lentos) o presentan talla baja familiar (variantes de la normalidad) . Por el contrario, la estatura baja puede responder a problemas nutricionales, enfermedades hormonales, genéticas o enfermedades crónicas que deben ser diagnosticadas en forma temprana para poder realizar una intervención o tratamiento correcto y a tiempo para poder recuperar el carril de crecimiento adecuado.

En importante consultar con el pediatra, sacarse todas las dudas sobre el crecimiento y en caso de ser necesario ser evaluado por un endocrinólogo infantil quien en casos específicos puede diagnosticar deficiencia de hormona de crecimiento, una condición que actualmente cuenta con alternativas terapéuticas eficaces y seguras.

En condiciones de salud, la hormona de crecimiento es producida naturalmente por la glándula hipofisaria localizada en el cerebro. Como su nombre lo indica, es responsable de hacer crecer longitudinalmente los huesos pero también contribuye a muchas otras funciones como la regulación del equilibrio entre tejido magro (músculo) y graso del cuerpo, el mantenimiento de niveles generales de bienestar y energía.

En los casos en que los endocrinólogos infantiles confirmamos el diagnóstico de déficit de hormona de crecimiento, luego de un prolijo seguimiento y minucioso estudio del niño/a, se puede iniciar tratamiento con hormona de crecimiento biosintética. Existen actualmente múltiples dispositivos para su aplicación subcutánea en forma diaria que son efectivos y seguros. Recientemente contamos con la presentación de aplicación semanal que permite en ciertos contextos mejorar la adherencia del paciente.

Como mensaje final recordar que la infancia y la adolescencia son etapas de múltiples cambios a nivel físico, emocional y conductual por lo que los controles periódicos de salud nos ayudan a prevenir enfermedades, instaurar hábitos saludables y sentirnos acompañados y contenidos en la hermosa pero desafiante tarea de ser padres permitiéndoles a ellos un crecimiento y desarrollo pleno.

Sabrina Paola Martin Benitez -MP 9131

Médica Pediatra- Endocrinóloga infantojuvenil

Magister en Bioquímica, fisiopatología y clínica endocrinológica