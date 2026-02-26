Juegos Olímpicos: salvaron a Lindsey Vonn de una amputación tras el accidente

La situación fue tan crítica que estuvo al borde de perder la pierna. “El Dr. Tom Hackett me salvó la pierna de ser amputada”, afirmó. El cirujano ortopédico del equipo de Estados Unidos le practicó una fasciotomía de urgencia para liberar la presión. “La abrió por ambos lados, la dejó abierta para que ‘respirara’, por decirlo así. Me salvó”, explicó.

Vonn también reveló que, debido a la pérdida de sangre por el accidente y las cirugías, tenía la hemoglobina baja y necesitó una transfusión. En total, fue sometida a cuatro operaciones en Italia antes de regresar a Estados Unidos, donde la semana pasada atravesó una cirugía reconstructiva de seis horas.

Tras casi dos semanas internada y prácticamente inmóvil, finalmente recibió el alta hospitalaria y fue trasladada a un hotel. “Después de casi dos semanas acostada en una cama de hospital casi completamente inmóvil, finalmente estoy lo suficientemente bien como para mudarme a un hotel. Todavía no es mi casa, ¡pero es un paso enorme!”, escribió.

Actualmente se moviliza en silla de ruedas. “Va a ser un camino largo. Estoy en una silla de ruedas ahora mismo, muy inmóvil. No puedo decirles lo doloroso que ha sido”, confesó. Y agregó que espera poder usar muletas pronto, aunque adelantó que deberá utilizarlas al menos durante dos meses.

Los plazos de recuperación también son extensos. “Tomará alrededor de un año para que todos los huesos sanen y luego decidiré si quiero sacar todo el metal o no, y después volver a cirugía y finalmente arreglar mi LCA”, explicó en referencia al ligamento cruzado anterior.