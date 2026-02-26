Advierten por un "ciclón bomba" histórico que golpea a Estados Unidos

En este caso, los meteorólogos señalaron que se dará la temperatura justa para generar nieve pesada y húmeda, lo que favorece a grandes acumulaciones.

Los números explican la magnitud del evento. En el Central Park se registraron 48 centímetros de nieve. En Warwick, Rhode Island, la acumulación superó los 90 centímetros. En Nantucket, las ráfagas alcanzaron los 133 km/h.

BeFunky-collage (7)

Más de 500.000 usuarios quedaron sin suministro eléctrico en distintos puntos de la costa este. La combinación de nieve húmeda y viento intenso provocó caída de árboles y daños en líneas eléctricas.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, declaró el estado de emergencia. En la ciudad, el alcalde Zohran Mamdani dispuso una jornada sin clases presenciales ni virtuales. También se aplicaron restricciones para circular y recomendaciones de permanecer en los hogares.

Miles de vuelos fueron cancelados en aeropuertos del noreste, especialmente en Nueva York, Nueva Jersey y Boston. El transporte público operó con demoras y suspensiones, y espacios como el Museum of Modern Art se mantuvieron cerrados.

El episodio se suma a una temporada que ya venía con registros llamativos en distintos puntos del país. Además, el Servicio Meteorológico anticipó que podría formarse otro sistema hacia el final de la semana.

Más allá de las postales blancas, el impacto concreto se tradujo en cortes de luz, traslados interrumpidos y ciudades funcionando al mínimo. El noreste estadounidense atraviesa así uno de los temporales más fuertes de los últimos años, en un invierno que todavía no da señales de terminar.