Italia se prepara para vivir sus Juegos Olímpicos más sostenibles

De los 13 escenarios deportivos, 11 ya estaban construidos, lo que permitió reducir costos y evitar grandes obras nuevas. Milano será sede de los deportes sobre hielo, mientras que Bormio y Cortina d’Ampezzo recibirán las pruebas de esquí alpino; Anterselva albergará el biatlón; el Val di Fiemme, las disciplinas nórdicas; y Livigno se quedará con el snowboard y el freestyle.

El entusiasmo de la gente también superó todas las expectativas. Se esperaban unos 18.000 voluntarios y se presentaron más de 130.000 personas, una muestra del interés y la pasión que despiertan los Juegos. La mayoría de los tickets vendidos pertenecen a menores de 40 años, lo que marca una fuerte presencia de público joven. Además, se firmaron acuerdos con los ferrocarriles italianos para ofrecer trenes especiales y fomentar el uso del transporte público durante las competencias.

Only ONE HUNDRED days to go until the Opening Ceremony of the Milano Cortina 2026 Olympic Winter Games!!



Just 100 days until the start of a unique event that will celebrate our country and the Olympic Spirit!!



We. Can’t. Wait!!#MilanoCortina2026 #Olympics… pic.twitter.com/i1WipSjvu1 — Milano Cortina 2026 (@milanocortina26) October 29, 2025

Las montañas también están listas para recibir a los mejores del mundo. En Cortina d’Ampezzo, el histórico centro de descenso Eugenio Monti ya está operativo y va a recibir competencias internacionales antes de los Juegos, además de ser sede del curling y las pruebas femeninas de esquí. En Bormio, el mítico descenso masculino sobre la pista Stelvio será el primero en entregar una medalla y promete ser uno de los grandes momentos del calendario.

Con todo casi listo, Italia entra en la cuenta regresiva y Milano Cortina 2026 se perfila como una edición moderna, responsable y bien italiana, donde la tradición alpina se mezcla con la innovación y la nieve vuelve a ser la gran protagonista de una historia que todos estamos esperando.