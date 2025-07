Glaciares bajo amenaza en Argentina

Los glaciares contribuyen significativamente al caudal de los ríos andinos, aportando volúmenes de agua de deshielo y mitigando el impacto de las sequías en las actividades socioeconómicas, como la agricultura y el consumo humano. Este es el caso de las regiones áridas y semiáridas de Cuyo y el Noroeste argentinos. Aunque la minería en general representa un porcentaje menor del consumo total de agua a nivel nacional, su impacto se concentra en regiones muy específicas y sensibles, como las zonas de glaciares, periglaciares y salares. En consecuencia, el aumento de emprendimientos megamineros en las últimas décadas representa una amenaza sustancial a la disponibilidad de agua dulce para el sostenimiento de los ecosistemas.

Embed - Atlas de glaciares de la Argentina 2019

Si bien la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) ha afirmado que la minería utiliza solo el 1% del agua disponible en el país y que gran parte se recicla, esta cifra es engañosa. No considera el impacto cualitativo de la contaminación ni la concentración del consumo en zonas de alta sensibilidad ambiental y estrés hídrico. La liberación de contaminantes como mercurio, cianuro y metales pesados, incluso en pequeñas cantidades, puede hacer que grandes volúmenes de agua sean inservibles para el consumo humano y los ecosistemas. Estos datos pintan un cuadro complejo para las reservas hídricas argentinas, la presión sobre sus recursos es innegable, sumada al cambio climático que altera los patrones de precipitación y acelera el derretimiento de los glaciares.

Tal y como lo señala el abogado ambientalista Enrique Viale, consultor y especialista en Política y Legislación Ambiental, la República Argentina cuenta con un instrumento legal de vanguardia para la protección de sus reservas hídricas: la Ley 26.639 de Protección de Glaciares y Ambiente Periglacial (2010). Esta ley no es un mero tecnicismo legal; es el reconocimiento de una verdad científica y una necesidad vital, los glaciares y su entorno periglacial son reservas estratégicas de agua dulce insustituibles. El espíritu de esta Ley es inconfundible, en su Artículo 1º, establece la protección de los glaciares "como reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua para la cuenca hídrica superficial y subterránea". Pero su fortaleza radica en su claridad y alcance. El Artículo 3º crea el Inventario Nacional de Glaciares, donde deben individualizarse "todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas existentes en el territorio nacional, con toda la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo". No hay ambigüedades: se deben proteger todos, sin excepción de tamaño. Esta visión integral se refuerza en el Artículo 2º, que define "glaciar" de manera amplia: "toda masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, DIMENSIÓN y estado de conservación".

BeFunky-collage (52) Foto: Pixabay

La insistencia en la "dimensión" subraya la intención de la legislación de no dejar resquicios para excepciones arbitrarias. Un glaciar, por pequeño que sea, es un glaciar y cumple una función ecosistémica vital. La ley va más allá al establecer prohibiciones específicas. El Artículo 6º, inciso a), prohíbe la "liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza o volumen" en glaciares y ambiente periglacial. Y el inciso c) es aún más explícito y crucial en el contexto actual: prohíbe la "exploración y explotación minera e hidrocarburífera" en estas áreas. Estas prohibiciones no son caprichosas; son la respuesta a la evidencia de los impactos devastadores que ciertas actividades extractivas tienen sobre las fuentes de agua.

La ley entendió que los glaciares, la nieve y el ambiente periglacial conforman un Sistema Interrelacionado Indivisible. Los ríos cordilleranos, que abastecen a millones de personas y vastas áreas productivas, no fluyen por arte de magia; su caudal se origina en esta compleja interconexión, destruir una parte de ese sistema es comprometer el todo.

Por todo lo expuesto, resulta incomprensible y alarmante la intención del presidente Javier Milei y su gobierno de dictaminar por decreto la "desaparición forzada" de los glaciares menores a una hectárea. Esta pretensión no solo es una burla a la Ley 26.639, sino que es un ataque directo a las fuentes de agua de los argentinos. La magnitud del impacto de esta medida es escalofriante, tan solo en la provincia de San Juan, 1400 glaciares de la categoría "menores a una hectárea" estarían condenados a la destrucción. En otras palabras, a la pérdida irreversible e irreparable de la única fábrica de agua que tienen los pueblos cordilleranos.

La defensa de la Ley de Glaciares y la gestión sostenible del agua no son meras consignas ambientalistas, sino un imperativo estratégico para asegurar el futuro hídrico de la Nación y de sus habitantes. Desproteger glaciares menores a una hectárea para asegurar una zona liberada en beneficio de las corporaciones megamineras, no es solo una movida legalmente cuestionable, sino una declaración de principios.

No por casualidad se han intensificado la "represión, criminalización y persecución a los defensores del agua", este hecho avala una postura que considera a la población como un estorbo para sus ambiciones; una visión que busca excluir a quienes defienden sus tierras y sus recursos: aquellos que alzan la voz para proteger son vistos como un obstáculo a planes que claramente no benefician a la mayoría.