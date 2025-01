Fenómeno de invierno: los "perros solares" sorprendieron a Shaun White

No se sabe bien, pero algunos historiadores creen que el término “Sun Dog” se debe a que estas manchas de luz parecen seguir al sol, como un perro sigue a su dueño. Y no solo pasa con el sol: cuando el mismo fenómeno ocurre con la luz de la luna, se los llama “Moon Dogs”.

Los perros solares pueden aparecer en cualquier parte del mundo donde haya nubes altas y delgadas con cristales de hielo, pero son más comunes en lugares fríos y en días despejados de invierno. La mejor hora para verlos es al amanecer o al atardecer, cuando el sol está bajo en el horizonte y su luz incide en un ángulo de 22 grados, el punto justo para que la refracción sea visible.

Embed - Shaun White on Instagram: "Someone please explain the science behind this…"