En abril, cuando la mayoría de los centros de esquí del oeste de Estados Unidos ya empiezan a despedirse, Mammoth Mountain sorprende y se planta en otra sintonía. Lejos de cerrar, acaba de recibir una buena nevada que devuelve a la montaña a condiciones bien invernales.
Estados Unidos: Mammoth Mountain suma hasta 45 centímetrosm de nieve en abril
El resort californiano recibió una nueva nevada en las últimas 48 horas y podría acumular más en los próximos días, manteniendo condiciones invernales y operaciones hasta el Memorial Day
En apenas 48 horas, cayeron entre 30 y 45 centímetros de nieve nueva, y los pronósticos anticipan que podrían sumarse otros 30 centímetros en los próximos días. Todo esto sobre una base que ya venía firme, algo que no fue tan habitual esta temporada en varias regiones, donde las nevadas estuvieron por debajo de lo esperado.
El contraste de lo que sería un cierre paulatino, en Mammoth las últimas tormentas reactivaron todo. Gran parte del dominio esquiable sigue abierto, con nieve pisada de buena calidad y sectores con nieve fresca, sobre todo en las zonas más altas.
Las temperaturas más bajas también ayudan a mantener las condiciones. En particular, en las caras orientadas al norte, donde la nieve se conserva mejor, el invierno parece no querer irse.
La altura juega un papel clave. Con sectores que superan los 3.300 metros, esta montaña tiene margen para estirar la temporada más que la mayoría. De hecho, ya está previsto que siga operativa al menos hasta el Memorial Day, con la posibilidad de extenderse si la nieve acompaña.
Para los que todavía tienen ganas de seguir sumando días en la nieve, el lugar se vuelve una opción fuerte. Además, quienes tengan Ikon Pass pueden aprovechar descuentos en alojamiento de hasta el 33% hasta fines de mayo.
En un momento del año donde muchos destinos bajan el ritmo, Mammoth hace lo contrario: recarga nieve y demuestra que el invierno, ahí, todavía tiene cuerda para rato.