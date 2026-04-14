Estados Unidos: Mammoth Mountain suma hasta 45 centímetrosm de nieve en abril

Las temperaturas más bajas también ayudan a mantener las condiciones. En particular, en las caras orientadas al norte, donde la nieve se conserva mejor, el invierno parece no querer irse.

BeFunky-collage (2)

La altura juega un papel clave. Con sectores que superan los 3.300 metros, esta montaña tiene margen para estirar la temporada más que la mayoría. De hecho, ya está previsto que siga operativa al menos hasta el Memorial Day, con la posibilidad de extenderse si la nieve acompaña.

Para los que todavía tienen ganas de seguir sumando días en la nieve, el lugar se vuelve una opción fuerte. Además, quienes tengan Ikon Pass pueden aprovechar descuentos en alojamiento de hasta el 33% hasta fines de mayo.

En un momento del año donde muchos destinos bajan el ritmo, Mammoth hace lo contrario: recarga nieve y demuestra que el invierno, ahí, todavía tiene cuerda para rato.