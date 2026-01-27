Esquí: Shiffrin se quedó con el Globo de Cristal de slalom

BeFunky-collage

Spindleruv Mlyn es un resort que guarda un fuerte vínculo con Shiffrin. “A veces es solo una sensación que te da un lugar, te sentís cómodo, podés relajarte un poco. Es un evento muy bien organizado”, señaló. Y agregó: “La hospitalidad es cómoda, hay muy buena comida, es una cosa menos en la que pensar, y además mi primera Copa del Mundo fue acá, cuando tenía 15 años, así que es nostálgico. El público es increíble, es un placer correr acá”.

En la segunda manga, Shiffrin solo necesitaba mantenerse en pie para quedarse con la victoria así que no tuvo inconvenientes para sellar el Globo de Cristal. Sin embargo, reconoció que el preciado galardón no fue una prioridad durante el día. “La verdad es que no, no tengo muchas palabras ahora. Durante todo el día no estuve pensando realmente en el Globo”, confesó. “Sabía que viniendo a esta carrera podía ser posible, pero había muchas cosas en las que concentrarse: la pista, el entrenamiento, salir un poco más temprano que ayer, fue una mañana muy temprana”.

BeFunky-collage (2)

Consultada sobre la diferencia que marcó con el resto del pelotón, Shiffrin remarcó: “Esa brecha no está en todas las carreras. Cada carrera es un poco diferente. En la primera manga quizás fue una ventaja salir con el número uno, porque no sabía cómo iba a estar la superficie. No tenía expectativas y simplemente esquié tan fuerte como pude”.

Y explicó: “Para cuando pude hacer una evaluación de la pista, ya estaba en la llegada. Después todos pudieron ver que había cosas complicadas para manejar, y a veces eso lo vuelve más difícil. Es un empuje grande en cada carrera, mucha fortaleza mental. Estoy contenta con el día de hoy y también con ayer, fue un buen fin de semana”.

Embed - Audi FIS Ski World Cup on Instagram: "Nine Slalom Crystal Globes. Seventeen Crystal Globes in total. Mikaela Shiffrin, rewriting history. She secured the Globe today as she has 288 points ahead of Camille Rast with 2 slalom races remaining! #fisalpine #MikaelaShiffrin #worldcupspindleruvmlyn" View this post on Instagram

La próxima cita del slalom femenino será nada menos que en los Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026, el 18 de febrero. Allí, Shiffrin buscará dejar atrás los recuerdos amargos de Beijing 2022. Además, todavía tiene récords al alcance: comparte la marca de más victorias en slalom en una misma temporada (ocho) con Janica Kostelic, y con dos carreras por delante, ese registro podría caer. En el slalom, Mikaela Shiffrin es la gran favorita en los pronósticos.