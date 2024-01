Esquí: la Federación Internacional de Ski y Snowboard cumple 100 años

“Hace cien años, un pequeño grupo de delegados se reunió para la reunión inaugural de la FIS, dando el primer paso de un viaje extraordinario. En el siglo transcurrido desde entonces, se han logrado grandes avances, construyendo una federación que representa 13 disciplinas, abarca 140 asociaciones miembro, defiende a miles de atletas y sus equipos de apoyo, y celebra más de 7.000 eventos al año. Ha sido un viaje caracterizado por la ilusión, la emoción, la ambición y, sobre todo, el amor compartido por los deportes de nieve”, publicó la FIS.

