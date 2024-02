Esquí: incertidumbre por la falta de garantías financieras de Crans-Montana 2027

BeFunky-collage - 2024-02-20T183353.186.jpg La situación alcanzó un punto crítico, con Swiss Ski considerando emprender acciones legales y con la FIS amenazando de retirar la candidatura.

“Hasta la fecha Swiss-Ski no cumplió con los requisitos legales contenidos en su candidatura para albergar el Campeonato Mundial Alpino de 2027. Cuando Swiss-Ski se presentó como candidato en 2021, como todos los demás candidatos, estaba obligado a dar ciertas confirmaciones y compromisos en el pliego de condiciones. Uno de estos compromisos se refiere a las garantías financieras, necesarias para garantizar que los organizadores locales puedan cumplir las obligaciones contractuales”, expresó la FIS en un comunicado.

“Si Swiss-Ski no puede cumplir sus compromisos, la FIS no tendrá otra alternativa que conceder el Campeonato del Mundo de Esquí Alpino FIS 2027 a otro candidato. Sería totalmente injusto para los demás candidatos al FIS optar por Crans Montana en circunstancias en las que no se cumplieran los requisitos legales de la candidatura. Además, el propio FIS puede ser responsable de las pérdidas que surjan si no garantiza la existencia de garantías financieras adecuadas”.

BeFunky-collage - 2024-02-20T183406.346.jpg Foto: Clement Noel/Getty Images.

En la reunión del Consejo de la FIS en el día de ayer, instaron a que las partes involucradas e interesadas trabajen para encontrar una solución en el corto plazo que cumpla con todas las obligaciones de albergar un Campeonato Mundial importante.

El tiempo dirá si las partes pueden resolver sus diferencias y asegurar que los mejores esquiadores del mundo lleguen a Crans-Montana en 2027, o si habrá que buscar una nueva sede para uno de los eventos más esperados del esquí alpino.

