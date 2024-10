►TE PUEDE INTERESAR: Manuela Roncallo y su pasión por el esquí que trasciende fronteras

Con todo listo y los últimos ajustes en marcha, Sölden promete un arranque a pura adrenalina. Con la pista en condiciones ideales y las ilusiones en el debut, se espera un fin de semana espectacular que no solo dará inicio a la Copa del Mundo, sino que marca el comienzo de una temporada llena de desafíos y momentos únicos en el circuito alpino.

Embed - Audi FIS Ski World Cup on Instagram: "Positive snow control for Soelden “The teams have been training for four days on the Rettenbach and there’re still two more days to go, which is a fantastic sign. The slope is in excellent condition and praised by all the teams. Final touches will be made in the coming days, and everything points to a perfect start for the season.” (Markus Mayr, Race Director World Cup Women Technical Events) #fisalpine #soelden #skiverrückt #wintersport"