Anya Taylor-Joy y Devon Terrell en la película Barry de Netflix.jpg Anya Taylor-Joy y Devon Terrell protagonizan la película Barry

La historia de vida de Barack Obama en una película de Netflix

"El joven Barack Obama forja su identidad mientras lidia con temas como raza, diferencia entre culturas y el día a día de un universitario en la ciudad de Nueva York", asegura el argumento de Netflix.

La película está centrada en la juventud del ex presidente de Estados Unidos. Obama (Devon Terrell) tenía 20 años en 1981 cuando se mudo de Los Ángeles a Nueva York para estudiar la carrera de Ciencia Política, con especialización en Relaciones Internacionales en la Universidad de Columbia. Además, juega básquetbol continuamente en sus ratos libres.

Anya Taylor-Joy y Devon Terrell en la película Barry en Netflix.jpg Barry y Charlotte Baughman se conocieron en la universidad

El joven no se siente cómodo en ningún lugar, siente que no encaja, siente el rechazo, la discriminación por su color de piel, incluso dentro de la casa de estudios. Este lado de la película le dará un tono emocional, sensible y humanitario que creará empatía en el espectador.

Barry conoce a Charlotte Baughman (Anya Taylor-Joy) durante las clases en la universidad. Ella comienza a enamorarse de él, pero él no está seguro de querer tener una relación formal con alguien.

Dirigida por el cineasta estadounidense Vikram Gandhi, Barry tiene una duración de una hora y 44 minutos. La película se estrenó en septiembre del 2016 en el Festival Internacional de Cine de Toronto y en diciembre del mismo año fue lanzada en Netflix.