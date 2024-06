Nafta contra la democracia

La verdad es que te puede gustar o no la Ley Bases y te puede gustar o no Javier Milei. Pero atacar al Congreso; prender fuego autos; rociar focos de incendio con nafta (literalmente); tirarle piedrazos a la policía, destruir móviles de la fuerza pública, todo porque no te gusta lo que se va a votar, es ser terrible facho. Es ser terriblemente autoritario y despreciablemente antidemocrático.

Las únicas personas que tenían poder para decidir lo que se trataba este jueves eran los 72 senadores. Votados por el pueblo argentino en elecciones libres. Ellos y nadie más. ¿Quién sos vos para pervertir eso con tu ideología o con tu postura personal? ¿Quién sos para usar la violencia contra el Estado y tus compatriotas sólo porque estás en desacuerdo con la propuesta de un presidente?