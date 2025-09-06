Inicio Mundo Vladimir Putin
Estancamiento diplomático

Vladimir Putin impone condiciones y Zelenski rechaza negociar fuera de Kiev

Putin solo aceptará negociar con Zelenski en Moscú, mientras que el líder ucraniano dice: “puede venir a Kiev”. Mientras Estados Unidos sigue atento

Jimena Díaz
El presidente de Rusia

El presidente de Rusia, Vladimir Putin y el de Ucrania, Volodimir Zelenski.

El presidente ruso, Vladimir Putin, volvió a fijar una línea dura sobre la guerra en Ucrania. Declaró que solo está dispuesto a negociar con el gobierno de Kiev si las conversaciones tienen lugar en Moscú. Además, advirtió que no aceptará bajo ninguna circunstancia la presencia de tropas extranjeras en territorio ucraniano.

Putin insistió en que Rusia busca garantías de seguridad y un reconocimiento de sus intereses estratégicos. Para él, cualquier negociación fuera de Moscú sería una muestra de debilidad y daría ventaja a Ucrania y a sus aliados occidentales. Esta postura refuerza la idea de que el Kremlin quiere imponer sus reglas en un eventual proceso de paz.

putin-rusia-misil-efe-2.jpg
El presidente de Rusia Vladimir Putin, quiere que Zelenski viaje a Moscú (Archivo). Crédito: EFE/EPA/Mkhail Metzel / Sputnik / Kremlin Pool.

Zelenski rechaza Moscú y defiende la soberanía

Desde Kiev, el presidente Zelenski respondió con firmeza. Dijo que no viajará a Moscú para sentarse a la mesa con su rival y lanzó un mensaje directo: “él puede venir a Kiev a reunirse conmigo”. El mandatario ucraniano remarcó que aceptar las condiciones de Putin sería legitimar una invasión que ya lleva más de tres años y ha dejado miles de muertos.

Para Volodimir Zelenski, trasladar las conversaciones a Moscú no solo prolongaría la guerra, sino que también pondría en duda la independencia de Ucrania. El líder ucraniano insiste en que cualquier negociación debe respetar la soberanía y la integridad territorial de su país.

donald trump-volodomir zelenski-elon musk 2.webp
Volodimir Zelenski rechaza la posición del presidente de Rusia, Vladimir Putin (Archivo).

Estados Unidos observa con cautela el bloqueo

El choque de posturas deja en suspenso cualquier avance en las negociaciones. Mientras Rusia y Ucrania se encierran en sus exigencias, los aliados occidentales, en particular Estados Unidos, siguen de cerca la situación. Washington considera que la negativa de ambas partes a ceder complica cualquier intento de alto el fuego.

La administración estadounidense teme que la falta de progreso diplomático alimente una escalada militar aún mayor en Europa del Este. Con Rusia endureciendo su discurso y Ucrania defendiendo su soberanía sin concesiones, el escenario apunta a que el conflicto se prolongue.

