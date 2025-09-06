Vladimir Putin impone condiciones y Zelenski rechaza negociar fuera de Kiev

Putin insistió en que Rusia busca garantías de seguridad y un reconocimiento de sus intereses estratégicos. Para él, cualquier negociación fuera de Moscú sería una muestra de debilidad y daría ventaja a Ucrania y a sus aliados occidentales. Esta postura refuerza la idea de que el Kremlin quiere imponer sus reglas en un eventual proceso de paz.

putin-rusia-misil-efe-2.jpg El presidente de Rusia Vladimir Putin, quiere que Zelenski viaje a Moscú (Archivo). Crédito: EFE/EPA/Mkhail Metzel / Sputnik / Kremlin Pool.

Zelenski rechaza Moscú y defiende la soberanía

Desde Kiev, el presidente Zelenski respondió con firmeza. Dijo que no viajará a Moscú para sentarse a la mesa con su rival y lanzó un mensaje directo: “él puede venir a Kiev a reunirse conmigo”. El mandatario ucraniano remarcó que aceptar las condiciones de Putin sería legitimar una invasión que ya lleva más de tres años y ha dejado miles de muertos.