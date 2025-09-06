El presidente ruso, Vladimir Putin, volvió a fijar una línea dura sobre la guerra en Ucrania. Declaró que solo está dispuesto a negociar con el gobierno de Kiev si las conversaciones tienen lugar en Moscú. Además, advirtió que no aceptará bajo ninguna circunstancia la presencia de tropas extranjeras en territorio ucraniano.
Vladimir Putin impone condiciones y Zelenski rechaza negociar fuera de Kiev
Putin solo aceptará negociar con Zelenski en Moscú, mientras que el líder ucraniano dice: “puede venir a Kiev”. Mientras Estados Unidos sigue atento