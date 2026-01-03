Videos: así sobrevolaban Caracas los helicópteros de Estados Unidos durante la madrugada

La confirmación del ataque por parte de Donald Trump llegó apenas unas horas después de que los residentes de Caracas reportaran fuertes explosiones y el sonido inconfundible de aeronaves militares. Diversos videos compartidos en redes sociales capturaron el momento exacto en que las unidades aéreas surcaban el cielo nocturno de la capital de Venezuela y otras zonas del país. Estas grabaciones permitieron visualizar el alcance de la operación que culminó con la captura del mandatario.
Según informaciones proporcionadas por fuentes consultadas por la cadena Fox News, el despliegue nocturno orquestado por Estados Unidos implicó una movilización significativa de recursos bélicos. El objetivo central de la misión ejecutada por las fuerzas especiales fue la extracción de Nicolás Maduro, quien habría sido retirado del territorio venezolano a bordo de uno de los helicópteros pesados que participaron en la incursión durante la madrugada.
Los videos del MH-47 Chinook: la aeronave clave
La aeronave protagonista de estas maniobras es el MH-47 Chinook, una variante diseñada específicamente para operaciones especiales y derivada del modelo estándar CH-47. Estas máquinas son operadas por el 160.º Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales del Ejército estadounidense, una unidad de élite conocida popularmente como los "Night Stalkers". Su diseño está orientado a misiones de inserción y extracción de largo alcance, ideales para escenarios hostiles o con condiciones meteorológicas adversas.
Las especificaciones técnicas de estos aparatos permiten transportar una tripulación estándar de cinco personas, que incluye pilotos, ingenieros de vuelo y artilleros. Su capacidad de carga es notable, pudiendo trasladar hasta 33 soldados completamente equipados o más de 10.000 kilogramos de peso. Alcanzan una velocidad de 315 kilómetros por hora y poseen una autonomía superior a la versión convencional gracias a su sistema de reabastecimiento en vuelo.
Tecnología de punta para la captura de Nicolás Maduro
El equipamiento tecnológico de los helicópteros utilizados en Venezuela incluye aviónica avanzada y sistemas de comunicación clasificados. Cuentan con capacidad total para vuelos nocturnos mediante el uso de gafas de visión nocturna y cabinas digitales adaptadas. Para su defensa, disponen de ametralladoras laterales, sistemas de guerra electrónica y contramedidas contra misiles, lo que les permite operar con seguridad en entornos sin GPS fiable como selvas, montañas o desiertos.
Este modelo ha sido fundamental en conflictos previos en Afganistán, Irak y Siria, así como en diversas operaciones encubiertas fuera de zonas de guerra declaradas. La combinación de fiabilidad, alcance y potencia de fuego convierte al Chinook en una herramienta esencial para las misiones de alto riesgo de Estados Unidos, tal como se observó en la reciente incursión para detener a Nicolás Maduro.