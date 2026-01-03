Videos: así sobrevolaban Caracas los helicópteros de Estados Unidos durante la madrugada

Las especificaciones técnicas de estos aparatos permiten transportar una tripulación estándar de cinco personas, que incluye pilotos, ingenieros de vuelo y artilleros. Su capacidad de carga es notable, pudiendo trasladar hasta 33 soldados completamente equipados o más de 10.000 kilogramos de peso. Alcanzan una velocidad de 315 kilómetros por hora y poseen una autonomía superior a la versión convencional gracias a su sistema de reabastecimiento en vuelo.

Tecnología de punta para la captura de Nicolás Maduro

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PsicologoNica/status/2007347181640917451&partner=&hide_thread=false Bombardeo al Fuerte Tiuna, Caracas donde el delincuente Nicolás Maduro se refugia comúnmente. Ojalá esté ahí y las fuerzas en los helicópteros estadounidenses logren capturarlo vivo. Quiero verlo de anaranjado en una cárcel de USA.



¡VIVA VENEZUELA LIBRE!

¡VIVA NICARAGUA PRONTO… pic.twitter.com/MaAyHFkzJw — Róger Alfredo Martínez (@PsicologoNica) January 3, 2026

El equipamiento tecnológico de los helicópteros utilizados en Venezuela incluye aviónica avanzada y sistemas de comunicación clasificados. Cuentan con capacidad total para vuelos nocturnos mediante el uso de gafas de visión nocturna y cabinas digitales adaptadas. Para su defensa, disponen de ametralladoras laterales, sistemas de guerra electrónica y contramedidas contra misiles, lo que les permite operar con seguridad en entornos sin GPS fiable como selvas, montañas o desiertos.

Este modelo ha sido fundamental en conflictos previos en Afganistán, Irak y Siria, así como en diversas operaciones encubiertas fuera de zonas de guerra declaradas. La combinación de fiabilidad, alcance y potencia de fuego convierte al Chinook en una herramienta esencial para las misiones de alto riesgo de Estados Unidos, tal como se observó en la reciente incursión para detener a Nicolás Maduro.