Video: un cocodrilo quiso comerse una tortuga pero falló y se le escapó

Caimán quiso comerse una tortuga pero hizo el ridículo

En el clip se puede observar cómo el enorme reptil intenta morder el caparazón de su presa, pero falla una y otra vez. Finalmente, la tortuga logra escapar a un estanque cercano, dando pequeños saltos. Según las imágenes, el caimán trató de morder a la tortuga en reiteradas oportunidades, pero el fuerte caparazón de este último animal impidió que el reptil lo coma. Vencido y humillado, el caimán no tuvo otra opción que dejar que la tortuga se vaya corriendo del lugar para ponerse a salvo.

La filmación no tardó en replicarse rápidamente, logrando más de 20 millones de visualizaciones y 500.000 'me gusta' en Twitter.

Además, las personas no tardaron en comentar la mirada alterada del depredador. "¿Soy un caimán? No me siento como un caimán. Tal vez es hora de que me haga vegetariano", escribió un internauta, mientras otro tuiteó: "¿Tenía razón mamá cuando dijo que era inútil?".