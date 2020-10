Ella dice que, mientras trabaja en un estudio de piercings, tatuajes y otras transformaciones corporales, el apodo ayuda a sus clientes a identificarla. "No me molesto (con el apodo), bajo ningún concepto. Estoy orgulloso de ser quien soy", asegura.

Se tatuó para parecer un diablo 2.jpg

Carol se adentró por primera vez en el universo de los tatuajes hace 11 años, cuando todavía era asistente administrativa y conoció a su actual marido en un estudio. Iba a hacerse otro pequeño tatuaje y el hombre era el tatuador.

Juntos, cubrieron casi todo el cuerpo con varios tatuajes a lo largo de los años y el hombre, conocido como ’Diabão’, comenzó a introducir cambios más agresivos en su cuerpo. Hace tres años, Carol también siguió sus pasos y se tatuó los ojos.

Se tatuó para parecer un diablo 3.jpg

Actualmente, tiene cuatro cambios extremos: pigmentación ocular (tatuaje del globo ocular) , hendidura de lengua (hendidura de lengua), dientes con coronas metálicas y cuernos en la frente (implantes transdérmicos).

Los pequeños cuernos en la frente son las modificaciones preferidas de Carol. Los accesorios le dieron el sobrenombre de "mujer demonio", a pesar de que garantiza que su relación con Dios es fuerte. Confiesa tener miedo al juicio divino y buscó orientación antes de realizar el procedimiento.

“Hablé con mi esposo y oramos pidiendo ayuda de Dios. Ya me he cuestionado por miedo en relación a nuestro Señor. Entendemos que Él no es así y no juzga por eso. Es el cambio del que me siento más emocionada, feliz y orgullosa", dice Carol Praddo.

Se tatuó para parecer un diablo 4.jpg

También dice que acepta las críticas positivas y negativas, porque cree que lo que a menudo se necesita no es lo que quieres escuchar. "Comprender esto es evolución", dice. Lo que Carol dice que no tolera son los ataques contra ella y su familia cuando se los ve en público.

"Es normal que la gente mire, pero es inaceptable en la calle que esté caminando con mi hijo y mi esposo y que me maldigan", dice. "Independientemente de las opciones, hay que respetar a las personas como ser humano, como individuo", concluyó.