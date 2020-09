Un pastor evangélico agredió en vivo a su esposa y luego tiró: "Acepten la paz del Señor"

El enojo del pastor evangélico minutos antes de iniciar el mensaje de paz surgió porque la cámara estaba mal puesta y fue entonces cuando culpó y agredió a su esposa por ello: "Estoy harto, mierda. ¡Haz las cosas bien, imbécil!".

Déborah no aparece en la imagen pero en el video se escucha de fondo un golpe, aunque no queda claro a qué fue.

"Ordena bien el negocio", le siguió reprochando antes de volver a sentarse. Cuando lo hizo, miró a la cámara y con total normalidad inició su mensaje: “Acepten la paz del Señor”, dijo a sus fieles.

URGENTE - PASTOR DEU UMA TAP@ EM SUA ESPOSA EM UMA LIVE .

Tras el repudio en las redes sociales, debió grabar otro video para pedir disculpas. En el mismo se ve a Araujo junto a la mujer, que se mantiene en silencio y con la cabeza baja.

"Ayer estábamos en el horario de servicio, y no teníamos una posición correcta del equipo, así que me levanté y fui a tratar de ordenar, y luego terminé tirando otro celular que hace la transmisión del himno. Ese dispositivo cayó al suelo y se rompió. Entré allí de forma temeraria, de forma equivocada, que no podía actuar por esa conducta y la forma en que actué, dirigí una palabra, nunca tuvimos ningún tipo de problema", indicó el pastor evangélico a modo de excusa.

Según él dice, hace cuatro años que viven juntos “abrazando la obra del Señor”. Siempre mientras ella se mantiene sin decir palabra alguna ni mirar a la cámara.

“Quiero aquí, de antemano, primero a Dios, quiero pedir públicamente mi perdón y el de mi esposa Deborah por mi actitud, mi error y mi fracaso. Quiero pedir perdón por mi pastor, Elías y mi familia y la de ella y todos los pastores que confiaron y permanecieron confiados en mi trabajo”, asegura Araujo.