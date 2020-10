Un padre soltero cría a un hijo con síndrome de Down. Anisimov es un joven papá soltero que cría a su hijo con Síndrome de Down. Los jóvenes papás esperaban con mucha ilusión a su hijo, pero cuando nació y les comunicaron sobre la enfermedad de Misha, la esposa de Evgeny, no logró aceptar la realidad que les tocaba vivir y lo abandonó.