Un hombre de 61 años murió tras haber sido picado por hormigas de fuego

Según contó Benedito, su hermano ya había sufrido una reacción alérgica a picaduras de hormiga años atrás, aunque en esa ocasión no fue grave.

Apenas sintió las picaduras, Jorge comenzó a experimentar falta de aire antes de desmayarse.

El acceso complicado al lugar donde pescaban obligó a Benedito y al sobrino a actuar rápidamente para trasladar a Jorge hasta el centro de salud más cercano.

A pesar de los esfuerzos para reanimarlo, el hombre no resistió: sufrió un shock anafiláctico y un paro cardíaco.

“Fueron muchas las picaduras a la vez, la reacción alérgica fue muy rápida y no hubo tiempo para salvar a mi tío”, afirmó Karolainy

Benedito lamentó la muerte reprentina de su hermano: “Estamos todos conmocionados... Estabamos charlando tranquilamente y entonces ocurrió esta tragedia”, dijo en diálogo con el sitio g1.

Benedito, visiblemente afectado, destacó el compañerismo que mantenía con su hermano, a pesar de vivir en ciudades distintas. “Siempre estábamos en contacto”, expresó.

Su sobrino, Daniel, lo describió como “una de las personas más trabajadoras, honestas, humildes y divertidas” que jamás había conocido.

Fuente: tn.com.ar