Un camión atropelló a un hombre de 77 años y murió: investigan si el chofer estaba drogado

Según las imágenes de una cámara de seguridad, segundos antes del impacto había pasado una camioneta de la Secretaría de Tránsito por el lugar que frenó para multar al conductor del camión por estar mal estacionado.

El hombre estaba acompañado por otros dos trabajadores, que realizaban una descarga de mercadería.

Novello fue impactado de lleno y, por la violencia del choque, terminó dentro de un comercio que se encuentra desocupado desde hace tiempo. Dos personas que se encontraban cerca del lugar lograron evitar ser alcanzadas por el vehículo.

Los primeros en llegar fueron agentes de la Fuerza Barrial de Aproximación, quienes asistieron al conductor que estaba descompensado. Luego, dos ambulancias del SAME trasladaron a Novello al Hospital Provincial Mariano y al chofer, al hospital Luciano de la Vega.

Pese a los esfuerzos médicos, la víctima murió como consecuencia de las múltiples heridas.

La investigación quedó a cargo de la UFI N° 2 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, encabezada por la fiscal Carina Saucedo. La Policía Científica hizo los peritajes correspondientes en el lugar.

El conductor fue identificado como Mariano Toro Álvarez, de 33 años. Una fuente vinculada a la investigación aseguró que el primer análisis toxicológico dio positivo, aunque todavía no se determinó qué sustancia habría consumido. El resultado deberá ser confirmado por un laboratorio forense.

La causa fue caratulada como “homicidio culposo agravado por la conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria de un vehículo automotor y por encontrarse el autor bajo los efectos de estupefacientes”. Mientras avanza la investigación, Toro Álvarez permanecerá detenido.

Fuente: tn.com.ar