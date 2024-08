Un avión con 62 pasajeros se estrelló en Brasil y aún se desconocen las causas del accidente

avion San Pablo.jpg Los detalles del avión que cayó este viernes en San Pablo, Brasil.

El avión había concretado dos vuelos más durante la mañana de esta jornada antes de que se estrellara, de acuerdo a la web especializada Flightradar.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/darango_htx/status/1821973190496940185&partner=&hide_thread=false A Dios le pido que si he de morir en un avión sea de frente contra una montaña, repentinamente y sin preludios innecesarios. Qué horror morir de esta manera.pic.twitter.com/le1W6W7HBY — Daniel Arango (@darango_htx) August 9, 2024

Los últimos segundos del avión antes de caer en un complejo residencial de Brasil

Los videos en las redes sociales muestran que el avión, que iba desde la ciudad de Cascavel hasta San Pablo, realizó varios giros en el aire antes de estrellarse.

Los vecinos del barrio donde cayó el avión vivieron momentos de terror. Uno de ellos relató a un medio de Brasil: "Estaba almorzando, escuché un ruido muy fuerte y muy cerca de mí, pensé que era un dron, pero mucho más alto. Salí al balcón y vi el avión girando en remolino. En segundos me di cuenta de que no era un movimiento normal para un avión. Sólo me dio tiempo de agacharme y como hacen en las películas, rezar. Ahí fue cuando escuché el ruido enorme de la caída (y vi) el humo negro subiendo”.

"Tengo que ser portador de una noticia muy mala y quiero pedir a todos que se pongan de pie para hacer un minuto de silencio. Acaba de caer un avión en la ciudad de Vinhedo, en Sao Paulo, con 58 pasajeros y 4 tripulantes y parece que todos murieron”, afirmó el presidente Lula da Silva durante su discurso en Itajaí, Santa Catarina, tras extender sus condolencias a las familias de las víctimas.

