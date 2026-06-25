Terror y desesperación en Venezuela por el estado en que quedó el aeropuerto tras el terremoto

El miércoles dos fuertes sismos sacudieron Venezuela. El primer temblor fue de magnitud 7,2 cerca de San Felipe, y 40 segundos después lo siguió un sismo de 7,5 a unos 23 kilómetros al sureste de Yumare. Un exdiputado, que se encontraba en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en la ciudad de Maiquetía grabó el momento del terremoto.
El exdiputado Wilmer Azuje filmó el momento del terremoto ya que se encontraba en el aeropuerto. Las imágenes muestran parte del techo desprendiéndose, escombros y materiales esparcidos por el suelo, polvo, zonas oscuras y algunas luces aún encendidas o titilando.
También, se observa a varios pasajeros y trabajadores corriendo apresuradamente para abandonar el lugar y ponerse a salvo. Las escenas reflejan el desconcierto y el miedo que generaron los sismos entre quienes se encontraban en el lugar.
"En el momento del terremoto yo grabé todo. Ayudamos a sacar a la gente también. Miren como está el techo, todo quedó acabado, todo quedó destrozado", expresó el hombre sin poder creer lo que acaba de vivir.
164 personas muertas y 971 heridos
Al menos 164 personas murieron y otras 971 resultaron heridas tras los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron a Venezuela el miércoles por la noche.
La cifra fue confirmada este jueves por la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien decretó la emergencia nacional, mientras continúan las tareas de búsqueda y rescate entre los escombros en distintas zonas del país.
Los videos y fotos que comenzaron a circular en las redes sociales muestran la magnitud del impacto que tuvo el fenómeno en diferentes ciudades del país. Desde edificios moviéndose, lamparas oscilando violentamente, personas abandonando comercios, oficinas y viviendas en medio de la emergencia.
Recientemente, el gobierno argentino puso a disposición el envío urgente de asistencia humanitaria coordinada para los damnificados.
Según comunicaron las autoridades, el ofrecimiento formal incluye el despliegue inmediato de insumos médicos de emergencia, personal calificado en tareas de protección civil y equipamientos logísticos avanzados para tareas de rescate en estructuras colapsadas que requieran de esta asistencia humanitaria.