Terror y desesperación en Venezuela por el estado en que quedó el aeropuerto tras el terremoto

"En el momento del terremoto yo grabé todo. Ayudamos a sacar a la gente también. Miren como está el techo, todo quedó acabado, todo quedó destrozado", expresó el hombre sin poder creer lo que acaba de vivir.

164 personas muertas y 971 heridos

Al menos 164 personas murieron y otras 971 resultaron heridas tras los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron a Venezuela el miércoles por la noche.

Imágenes de un edificio derrumado luego del doble terremoto en Venezuela. Imagen: Noticias Argentinas.

La cifra fue confirmada este jueves por la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien decretó la emergencia nacional, mientras continúan las tareas de búsqueda y rescate entre los escombros en distintas zonas del país.

Los videos y fotos que comenzaron a circular en las redes sociales muestran la magnitud del impacto que tuvo el fenómeno en diferentes ciudades del país. Desde edificios moviéndose, lamparas oscilando violentamente, personas abandonando comercios, oficinas y viviendas en medio de la emergencia.

Recientemente, el gobierno argentino puso a disposición el envío urgente de asistencia humanitaria coordinada para los damnificados.

Cientos de edificios, viviendas e infraestructura quedó debastada. Imagen: National Geographic.

Según comunicaron las autoridades, el ofrecimiento formal incluye el despliegue inmediato de insumos médicos de emergencia, personal calificado en tareas de protección civil y equipamientos logísticos avanzados para tareas de rescate en estructuras colapsadas que requieran de esta asistencia humanitaria.