El creador de contenido argentino conocido como Michelo difundió un registro audiovisual de urgencia donde describió una situación crítica en la capital de Venezuela. En medio de una noche marcada por la confusión y la falta de certezas tras los eventos vinculados a Nicolás Maduro, el influencer, muy ligado al régimen del dictador, emitió una advertencia insólita para la población local. Su mensaje, más allá de la crónica de los hechos, instó a los ciudadanos a eliminar la aplicación WhatsApp de sus dispositivos móviles.
Según el testimonio brindado en el video, la situación en el área urbana se tornó violenta con la aparición de múltiples detonaciones. El testigo aseguró haber presenciado las explosiones en diferentes puntos de la ciudad con sus propios ojos, remarcando la gravedad del escenario. Aunque la oscuridad y la distancia impidieron que la cámara captara los detalles con total nitidez, el relato enfatizó que el ambiente se encontraba denso y lleno de humo, producto de los incidentes que ocurrían de manera simultánea en la metrópoli.
La tensión en el ambiente se vio incrementada por factores sonoros y fallas en la infraestructura crítica. El reporte menciona que se escuchaban ruidos compatibles con aviones sobrevolando la zona al mismo tiempo que ocurrían los estallidos. A este panorama se sumó el colapso de los servicios básicos: tras capturar las primeras imágenes, el suministro eléctrico se cortó, dejando a la mitad de Caracas en penumbras. Asimismo, la conectividad se vio severamente afectada, con una señal telefónica muy baja que dificultaba las comunicaciones.
La falta de respuestas y la alerta sobre WhatsApp
Un aspecto central de la denuncia realizada fue el absoluto vacío informativo por parte de las instituciones gubernamentales y los organismos internacionales. Hasta el momento de la transmisión, no se habían registrado declaraciones oficiales, ni del régimen local ni del gobierno de los Estados Unidos. Esta ausencia de posturas claras generó incertidumbre sobre cómo reaccionarían figuras de la política internacional, como Donald Trump, ante la escalada del conflicto y la inestabilidad en la región.
Ante el silencio de las fuentes oficiales, el llamado a la acción se centró en la búsqueda de información a través de canales no tradicionales. Se exhortó a la población a seguir el desarrollo de los acontecimientos mediante medios de comunicación alternativos, que suelen mantener el flujo de noticias cuando los canales habituales fallan. En este contexto de vulnerabilidad digital y física, la recomendación de desinstalar WhatsApp fue claramente un intento por mantener al pueblo venezolano desinformado.