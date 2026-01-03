"Se recomienda desinstalar WhatsApp": el consejo de un influencer argentino a los venezolanos

Según el testimonio brindado en el video, la situación en el área urbana se tornó violenta con la aparición de múltiples detonaciones. El testigo aseguró haber presenciado las explosiones en diferentes puntos de la ciudad con sus propios ojos, remarcando la gravedad del escenario. Aunque la oscuridad y la distancia impidieron que la cámara captara los detalles con total nitidez, el relato enfatizó que el ambiente se encontraba denso y lleno de humo, producto de los incidentes que ocurrían de manera simultánea en la metrópoli.

michelo Michelo es un influencer salteño reconocido por intentar "blanquear" el régimen de Maduro en Venezuela. Ahora pidió desinstalar WhatsApp a los venezolanos.

La tensión en el ambiente se vio incrementada por factores sonoros y fallas en la infraestructura crítica. El reporte menciona que se escuchaban ruidos compatibles con aviones sobrevolando la zona al mismo tiempo que ocurrían los estallidos. A este panorama se sumó el colapso de los servicios básicos: tras capturar las primeras imágenes, el suministro eléctrico se cortó, dejando a la mitad de Caracas en penumbras. Asimismo, la conectividad se vio severamente afectada, con una señal telefónica muy baja que dificultaba las comunicaciones.