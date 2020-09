Ryan Dorsey, el viudo de Naya Rivera, se fue a vivir con la hermana de la actriz

Vale destacar que Ryan Dorsey y Naya Rivera se habían divorciado en el 2018, tras 4 años de casados y con un hijo en común.

El medio británico Daily Mail reveló que Ryan Dorsey y Nickayla Rivera, se han mudado juntos a una casa alquilada de tres habitaciones, donde se van a ocupar de la crianza del hijo de Naya Rivera con Ryan Dorsey, quien acaba de cumplir cinco años.

En una de las imágenes se los puedo ver tomados de la mano a Ryan Dorsey y Nickayla Rivera, mientras estaban de compras. "Estuvieron divirtiéndose y charlando todo el tiempo. Obviamente se están ayudando mutuamente a levantarse el ánimo'', dijo un testigo que los vio en un supermercado al viudo y la hermana de Naya Rivera.

El 6 de septiembre, los paparazzi retrataron a Nickayla Rivera ayudando a Ryan Dorsey a comenzar a trasladar sus pertenencias desde su casa en North Hills, en el Valle de San Fernando de Los Ángeles, a su nueva vivienda, que les costará USD 5.000 al mes.

Ryan Dorsey publicó un desgarrador homenaje a Naya Rivera en Instagram. “Esto es tan injusto... no hay suficientes palabras para expresar el agujero que dejaste en el corazón de todos. No puedo creer que esto sea la vida ahora. No sé si alguna vez lo creeré, Te extrañamos. Siempre te amaremos”.

This is so unfair...there's not enough words to express the hole left in everyone's hearts. I can't believe this is life now. I don't know if I'll ever believe it. You were just here... We were just in the back swimming with Josey the day before. Life just isn't fair. I don't know what to say...I'm thankful for our times and our journey that brought us together and gave us the sweetest and kindest smart little boy we could ever hope for. I remember sometimes you used to get annoyed at me: "Ryan can you stop snap chatting!" Haha. I'm glad I didn't listen to you because I have hundreds and probably thousands of snaps and videos that Josey will have forever and know his momma loved him more than life, and how much fun we had together as he was growing up. Life is all about good times and bad times but with Josey it makes the bad a little less so because a part of you will always be with us. He'll never forget where he came from. We miss you. We will always love you. Love you Meep. ♥️To everyone that reached out and I haven't had a chance to or just didn't get back to you...thank you all for the overwhelming love and support you've sent our way. I'll just say in closing, be kind to yourself, be kind to others, forgive...forget...don't hold grudges....if you have nothing nice to say maybe try not to say anything. There's peace in silence. Time on Earth is precious and you just never know....you never know what could happen. Hold your loved ones close, and cherish the times you have with those you care about. ♥️