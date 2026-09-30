Un video viral de 34 segundos muestra a un grupo de personas haciendo retroceder a los antidisturbios de la Policía Nacional durante un operativo. El objetivo era ejecutar un desalojo en Madrid, en el número 5 de la calle Navas de Tolosa, a pocos minutos de la zona de Callao.
Quisieron desalojar a una inquilina de 66 años, pero una pueblada lo impidió
El operativo contra la mujer de 66 años fue en el centro de Madrid. La Policía se retiró ante la llegada de manifestantes. Hay una nueva fecha para el desalojo
La orden judicial apuntaba contra Olga, una mujer de 66 años que vive sola y padece EPOC. La inquilina ya había enfrentado un intento previo para abandonar la vivienda el 28 de abril. También pasó por un recurso de asistencia social para intentar frenar la situación. Algunas notas periodísticas señalan a la empresa Brick SA como titular del inmueble desde 2004.
Policía en retirada
Las imágenes de la retirada policial fueron grabadas por Carlos H. De Frutos y publicadas por el medio español CTXT en la red social X. El material superó rápidamente las 900 mil reproducciones. Hasta el momento no trascendieron detalles del expediente, el contrato, la deuda o la posición del propietario.
Ese mismo día había una acampada por la vivienda en la Puerta del Sol, armada tras el desalojo de Maricarmen Abascal, de 87 años. Cuando llegó el aviso, parte de esa gente se trasladó hasta el edificio.
Según el Sindicato de Inquilinas, la comisión judicial comunicó que el lanzamiento quedaba suspendido hasta el 14 de octubre a las 9.30. Crónicas de Libertad Digital dicen que la inquilina salió al balcón a agradecer. El desalojo no se anuló, se reprogramó.
El caso se entiende mejor si se mira la semana. El 23 de septiembre desalojaron a Maricarmen, que vivía hace más de 70 años en su casa. El 26 empezó la acampada en Sol. El 28 hubo un acuerdo para que ella pudiera volver, con un alquiler limitado a un porcentaje de sus ingresos, pero la protesta siguió.
Al día siguiente tocó el turno de Olga, a 450 metros de la plaza. En paralelo, el Gobierno español avanzó con medidas de vivienda y el Ejecutivo de Madrid presiona para levantar la acampada.
Lo que se sabe hasta ahora
- El operativo del martes no se completó.
- La nueva fecha es el 14 de octubre a las 9:30.
- El video, grabado por Carlos H. De Frutos para CTXT, muestra la retirada policial.
- No muestra el expediente, ni el contrato, ni la deuda, ni ofertas de realojo, ni la posición del propietario.
- Algunas notas mencionan a Brick SA como titular del inmueble desde 2004.