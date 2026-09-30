Quisieron desalojar a una inquilina de 66 años, pero una pueblada lo impidió

Ese mismo día había una acampada por la vivienda en la Puerta del Sol, armada tras el desalojo de Maricarmen Abascal, de 87 años. Cuando llegó el aviso, parte de esa gente se trasladó hasta el edificio.

Maricarmen, de 87 años, fue desalojada.

Según el Sindicato de Inquilinas, la comisión judicial comunicó que el lanzamiento quedaba suspendido hasta el 14 de octubre a las 9.30. Crónicas de Libertad Digital dicen que la inquilina salió al balcón a agradecer. El desalojo no se anuló, se reprogramó.

El caso se entiende mejor si se mira la semana. El 23 de septiembre desalojaron a Maricarmen, que vivía hace más de 70 años en su casa. El 26 empezó la acampada en Sol. El 28 hubo un acuerdo para que ella pudiera volver, con un alquiler limitado a un porcentaje de sus ingresos, pero la protesta siguió.

Al día siguiente tocó el turno de Olga, a 450 metros de la plaza. En paralelo, el Gobierno español avanzó con medidas de vivienda y el Ejecutivo de Madrid presiona para levantar la acampada.

Lo que se sabe hasta ahora