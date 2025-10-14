Premio Nobel de la Paz: Corina Machado advirtió que no puede ir a recibirlo porque vive escondida.

Crisis Venezuela opositora La líder opositora al Gobierno de Venezuela adelantó que no podrá ir a recibir el Premio Nobel de la Paz a Noruega porque vive escondida. Foto gentileza bbc.com

Desde 2024, Machado realiza un reclamo de carácter internmacional contra el gobierno de Maduro para que reconozca la victoria electoral del opositor Edmundo González Urrutia en las elecciones del 28 de julio de 2024 y pueda ser nombrado presidente.

El próximo 10 de diciembre, se desarrollará en Oslo, Noruega, la ceremonia de entrega de los Premios Nobel, recuerda este martes el sitio Newsweek Argentina. “He aprendido a vivir el día a día y el pueblo venezolano está haciendo todo lo que está a su alcance, porque si yo estoy en Noruega ese día, significa que Venezuela ya está liberada”, sostuvo la opositora a Maduro.

Sobre el premio, destacó que “tiene un impacto muy importante tanto en los venezolanos como en el propio régimen”, ya que es una muestra más de que “el mundo entero legitima” su lucha. “El régimen está absolutamente aislado y tiene los días contados”, aseguró Machado.

Venezuela cerró sus embajadas en Australia y Noruega

Venezuela cerró su embajada en Noruega a pocos días de que la líder opositora, María Corina Machado, obtuviera el Premio Nobel de la Paz, que se otorga desde Oslo, informaron medios internacionales. Al mismo tiempo -y según informa el sitio Newsweek Argentina-, Venezuela anunció la apertura de las sedes diplomáticas en Zimbabue y Burkina Faso, en el marco de lo que definió como una “reestructuración”.

El gobierno de Nicolás Maduro explicó a través de un comunicado, una suerte de “reestructuración integral” de su servicio exterior “en consonancia con los lineamientos estratégicos del Plan Patria”. El presidente indicó además que “el objetivo central de esta reorganización es optimizar los recursos del Estado” y redefinir la presencia diplomática para fortalecer nuestras alianzas en el sur global.

“Como parte de de la reasignación estratégica de recursos, se ha dispuesto el cierre de las embajadas en el Reino de Noruega y en Australia”, indica el comunicado oficial, que además explica que “las relaciones bilaterales y la atención consular a la comunidad venezolana en estos países serán atendidas de manera eficiente a través de misiones diplomáticas concurrentes, cuyos detalles se anunciarán en los próximos días”.

“La República Bolivariana ratifica que estas acciones su voluntad inquebrantable dedefender la soberanía nacional y contribuir activamente a la construcción de un nuevo orden mundial, basado en la justicia, la solidaridad y la inclusión”, describe el comunicado.

En ese sentido, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega lamentó el cierre de la Embajada de Venezuela en Oslo. Cecilie Roang, vocera del Ministerio de Asuntos Exteriores noruego, declaró a Verdens Gang, un diario local, que ellos recibieron la decisión tomada por la Administración de Nicolás Maduro “sin justificación”.