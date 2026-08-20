Por qué una agencia federal se sumó a la investigación de la muerte de la actriz Hayden Panettiere

Los audios del despacho de emergencias registraron una mención a una posible sobredosis, aunque las autoridades locales aún no confirmaron la causa oficial del deceso.

Nuevos detalles sobre la muerte de la actriz

La autopsia realizada el lunes no mostró signos de traumatismos que hayan contribuido a su muerte. Los resultados de los exámenes toxicológicos habituales en estos procesos determinarán las causas definitivas, un procedimiento que puede demorar varias semanas.

La muerte de la joven actriz causó sorpresa, y todavía está siendo investigada.

La ex estrella infantil había hablado abiertamente sobre sus problemas de adicción y depresión posparto, vivencias que relató junto a la pérdida de su hermano en un libro de memorias publicado este año.

Su expareja y padre de su hija, el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko, lamentó la partida en redes sociales: "Nuestra familia está pasando por un momento de profundo dolor y conmoción. Ella construyó una carrera increíble gracias a un inmenso talento, mientras enfrentaba los aspectos más oscuros de una industria muy exigente".