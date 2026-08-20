Por qué una agencia federal se sumó a la investigación de la muerte de la actriz Hayden Panettiere

La DEA se sumó a la investigación sobre la muerte de la actriz Hayden Panettiere, según informaron The New York Times y ABC News a partir de fuentes cercanas al caso. La intérprete de 36 años fue hallada inconsciente el domingo en un departamento de Greenville, Carolina del Sur, en Estados Unidos.
Los médicos acudieron tras un llamado al 911 realizado por su novio y el hermano de este, y encontraron a la mujer en paro cardíaco.
A pesar de los intentos de reanimación cardiopulmonar, el personal médico declaró su fallecimiento en el lugar a las 14:32. Un informe policial indicó que la pareja de Hayden Panettiere, Brian Hickerson, mostró a los oficiales una bolsa con medicamentos de la artista.
Los audios del despacho de emergencias registraron una mención a una posible sobredosis, aunque las autoridades locales aún no confirmaron la causa oficial del deceso.
Nuevos detalles sobre la muerte de la actriz
La autopsia realizada el lunes no mostró signos de traumatismos que hayan contribuido a su muerte. Los resultados de los exámenes toxicológicos habituales en estos procesos determinarán las causas definitivas, un procedimiento que puede demorar varias semanas.
La ex estrella infantil había hablado abiertamente sobre sus problemas de adicción y depresión posparto, vivencias que relató junto a la pérdida de su hermano en un libro de memorias publicado este año.
Su expareja y padre de su hija, el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko, lamentó la partida en redes sociales: "Nuestra familia está pasando por un momento de profundo dolor y conmoción. Ella construyó una carrera increíble gracias a un inmenso talento, mientras enfrentaba los aspectos más oscuros de una industria muy exigente".
En pocas palabras
- DEA investiga: la agencia federal colabora en la pesquisa sobre la muerte de la actriz Hayden Panettiere.
- Hallazgo y emergencia: la actriz fue encontrada inconsciente en su departamento, con personal médico declarando su fallecimiento.
- Investigación en curso: se analizan medicamentos y se esperan resultados toxicológicos para determinar la causa oficial de su deceso.