Militares rusos causaron una nube radioactiva cerca de Chernobyl al esparcir polvo contaminado

Los soldados que pasan por el lugar no están equipados con trajes antirradiación y sumado a eso los vehículos no fueron descontaminados lo que provoca una grave consecuencia. "No tenían idea de dónde estaban ni sabían que había habido una explosión nuclear en Chernobyl", indica uno de los empleados que señaló que habló con los militares rusos al respecto.