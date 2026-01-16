Miles de usuarios reportaron fallas en X y una caída global de la red social

La red social X, propiedad de Elon Musk y antes conocida como Twitter, sufrió una caída global que afectó a miles de usuarios en distintos países, quienes reportaron dificultades para acceder a la plataforma, iniciar sesión y cargar publicaciones tanto en la versión móvil como en la web.
Fallas generalizadas y confusión en la plataforma
Los reportes de fallas comenzaron a multiplicarse rápidamente en portales de monitoreo de servicios digitales como Downdetector, donde usuarios señalaron inconvenientes para acceder, publicar mensajes o ver sus timelines. La caída afectó tanto a usuarios en México como en otras regiones del mundo y generó una oleada de quejas y confusión entre quienes utilizan la red social como canal principal de comunicación.
En muchos casos, la app simplemente no se abría o mostraba mensajes de error, mientras que en otros se podía ingresar, pero las publicaciones y actualizaciones tardaban excesivamente o no cargaban en absoluto. Entre los puntos más afectados según usuarios figuran:
- Conexión al servidor
- Carga del feed
- Acceso y uso de la aplicación móvil
Sin explicación oficial por ahora
Hasta el momento, X no emitió un comunicado oficial detallando las causas de la interrupción, aunque en ocasiones anteriores ese tipo de fallas estuvo relacionado con problemas técnicos internos, sobrecarga de servidores o actualizaciones de sistema que no se ejecutan correctamente.
La interrupción afecta no solo a usuarios individuales que dependen de la red para informarse y comunicarse en tiempo real, sino también a medios de comunicación, marcas y creadores de contenido que utilizan X como canal estratégico.