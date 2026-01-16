Miles de usuarios reportaron fallas en X y una caída global de la red social

Fallas generalizadas y confusión en la plataforma

Los reportes de fallas comenzaron a multiplicarse rápidamente en portales de monitoreo de servicios digitales como Downdetector, donde usuarios señalaron inconvenientes para acceder, publicar mensajes o ver sus timelines. La caída afectó tanto a usuarios en México como en otras regiones del mundo y generó una oleada de quejas y confusión entre quienes utilizan la red social como canal principal de comunicación.

En muchos casos, la app simplemente no se abría o mostraba mensajes de error, mientras que en otros se podía ingresar, pero las publicaciones y actualizaciones tardaban excesivamente o no cargaban en absoluto. Entre los puntos más afectados según usuarios figuran: