Más de 60 muertos y 80 detenidos en una operación contra narcos en favelas de Río de Janeiro

Al menos 64 personas murieron, 4 de ellas policías, y 81 fueron arrestadas este martes en un megaoperativo contra el grupo criminal Comando Vermelho (CV) en los complejos Alemão y Penha , en la Zona Norte de Río de Janeiro, Brasil, según cifras confirmadas por el Palacio Guanabara, sede del gobierno.
Al menos 2.500 agentes de seguridad de Río de Janeiro salieron a ejecutar 100 órdenes de arresto. Cuando los equipos llegaron, aún de madrugada, los narcotraficantes respondieron con disparos y quemando barricadas .
La Policía Civil también declaró que, en represalia, los delincuentes lanzaron bombas con drones . Otros huyeron en fila india por la parte alta de la comunidad , en una escena similar a la masacre de 2010 durante la ocupación de Alemão, reportó Globo.com.
Operación sin apoyo del gobierno federal
Entre los arrestados se encuentra Thiago do Nascimento Mendes , conocido como Belão do Quitungo , uno de los líderes del Comando Vermelho en la región.
Otro capturado es Nicolas Fernandes Soares , identificado como operador financiero de uno de los principales líderes del CV, Edgar Alves de Andrade , conocido como Doca o Urso , según Globo.com
El secretario de Seguridad Pública de Río de Janeiro, Víctor Santos, afirmó que la operación fue diseñada con antelación y no contó con el apoyo del gobierno federal.
A primera hora de la tarde, narcotraficantes organizaron represalias en varias zonas de la ciudad . Se instalaron barricadas con vehículos confiscados o escombros en Linha Amarela, Grajaú-Jacarepaguá y Rua Dias da Cruz, en Méier , entre muchos otros lugares.
El gobernador Claudio Castro calificó la operación como una respuesta del Estado a lo que denominó “narcoterrorismo”, al afirmar que el objetivo es frenar la expansión territorial de la organización criminal, con presencia creciente en varios barrios de la capital estatal y de municipios vecinos, indicó la agencia Xinhua.