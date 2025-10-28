Más de 60 muertos y 80 detenidos en una operación contra narcos en favelas de Río de Janeiro

incidentes en brasil1 Algunas de las imágenes del megaoperativo en Brasil. Foto: El Cronista

Operación sin apoyo del gobierno federal

Entre los arrestados se encuentra Thiago do Nascimento Mendes , conocido como Belão do Quitungo , uno de los líderes del Comando Vermelho en la región.

Otro capturado es Nicolas Fernandes Soares , identificado como operador financiero de uno de los principales líderes del CV, Edgar Alves de Andrade , conocido como Doca o Urso , según Globo.com

El secretario de Seguridad Pública de Río de Janeiro, Víctor Santos, afirmó que la operación fue diseñada con antelación y no contó con el apoyo del gobierno federal.

A primera hora de la tarde, narcotraficantes organizaron represalias en varias zonas de la ciudad . Se instalaron barricadas con vehículos confiscados o escombros en Linha Amarela, Grajaú-Jacarepaguá y Rua Dias da Cruz, en Méier , entre muchos otros lugares.

El gobernador Claudio Castro calificó la operación como una respuesta del Estado a lo que denominó “narcoterrorismo”, al afirmar que el objetivo es frenar la expansión territorial de la organización criminal, con presencia creciente en varios barrios de la capital estatal y de municipios vecinos, indicó la agencia Xinhua.