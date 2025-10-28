Inicio Mundo Brasil
Megaoperativo

Más de 60 muertos y 80 detenidos en una operación contra narcos en favelas de Río de Janeiro

El operativo, para el que se movilizaron unos 2.500 agentes, se realizó en dos populosos conjuntos de favelas. Cuatro de los muertos son policías

Por UNO
El megaoperativo fue en Río de Janeiro.



Al menos 64 personas murieron, 4 de ellas policías, y 81 fueron arrestadas este martes en un megaoperativo contra el grupo criminal Comando Vermelho (CV) en los complejos Alemão y Penha , en la Zona Norte de Río de Janeiro, Brasil, según cifras confirmadas por el Palacio Guanabara, sede del gobierno.

Al menos 2.500 agentes de seguridad de Río de Janeiro salieron a ejecutar 100 órdenes de arresto. Cuando los equipos llegaron, aún de madrugada, los narcotraficantes respondieron con disparos y quemando barricadas .

La Policía Civil también declaró que, en represalia, los delincuentes lanzaron bombas con drones . Otros huyeron en fila india por la parte alta de la comunidad , en una escena similar a la masacre de 2010 durante la ocupación de Alemão, reportó Globo.com.

incidentes en brasil1
Algunas de las im&aacute;genes del megaoperativo en Brasil.

Algunas de las imágenes del megaoperativo en Brasil.

Operación sin apoyo del gobierno federal

Entre los arrestados se encuentra Thiago do Nascimento Mendes , conocido como Belão do Quitungo , uno de los líderes del Comando Vermelho en la región.

Otro capturado es Nicolas Fernandes Soares , identificado como operador financiero de uno de los principales líderes del CV, Edgar Alves de Andrade , conocido como Doca o Urso , según Globo.com

El secretario de Seguridad Pública de Río de Janeiro, Víctor Santos, afirmó que la operación fue diseñada con antelación y no contó con el apoyo del gobierno federal.

A primera hora de la tarde, narcotraficantes organizaron represalias en varias zonas de la ciudad . Se instalaron barricadas con vehículos confiscados o escombros en Linha Amarela, Grajaú-Jacarepaguá y Rua Dias da Cruz, en Méier , entre muchos otros lugares.

El gobernador Claudio Castro calificó la operación como una respuesta del Estado a lo que denominó “narcoterrorismo”, al afirmar que el objetivo es frenar la expansión territorial de la organización criminal, con presencia creciente en varios barrios de la capital estatal y de municipios vecinos, indicó la agencia Xinhua.

