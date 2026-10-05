Los brasileños en Mendoza eligieron a Flávio Bolsonaro y dieron la nota en Argentina

Los brasileños residentes en Mendoza que participaron de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil eligieron a Flávio Bolsonaro, en un resultado que se diferenció del registrado en el resto de las sedes de votación habilitadas en Argentina.
En la única mesa instalada en el Consulado General de Brasil en Mendoza, el candidato del Partido Liberal obtuvo 55 votos, equivalentes al 49,11% de los sufragios válidos. El actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, consiguió 49 votos, el 43,75%.
La diferencia fue de apenas 6 votos entre ambos candidatos.
Cómo votaron los brasileños en Mendoza
De los 235 electores habilitados para votar en Mendoza, concurrieron 116, lo que representó una participación del 49,36% del padrón. Hubo 119 personas que no asistieron a la jornada electoral.
En total se contabilizaron 112 votos válidos, mientras que hubo 2 votos en blanco y 2 nulos.
Después de Bolsonaro y Lula, el tercer lugar fue para Renan Santos, con 4 votos, equivalentes al 3,57%. Augusto Cury consiguió otros 2 sufragios, el 1,79%.
El resultado mendocino llamó especialmente la atención porque Lula Da Silva ganó en el consolidado de las 5 sedes habilitadas en Argentina. El mandatario obtuvo 3.738 votos frente a los 1.718 de Flávio Bolsonaro.
La mayor diferencia se registró en Buenos Aires, donde Lula consiguió el 66,06% de los votos válidos contra el 27,29% de Bolsonaro. En Córdoba, en cambio, la elección fue mucho más pareja: Lula ganó con 182 votos contra 159 de su rival.
Mendoza fue así la excepción entre las principales sedes argentinas y la única donde Bolsonaro terminó primero.
Brasil definirá al próximo presidente en un balotaje
El resultado de los brasileños que viven en Argentina fue diferente al de la elección general. En Brasil, Flávio Bolsonaro terminó primero con el 47,03% de los votos válidos, mientras que Lula quedó segundo con el 45,16%.
Como ninguno alcanzó el 50% necesario para ganar en primera vuelta, ambos se enfrentarán nuevamente el 25 de octubre, cuando se definirá quién ocupará la presidencia de Brasil.
Para Mendoza, el resultado tiene además una importancia económica. Brasil es el principal comprador de productos mendocinos y durante 2025 adquirió bienes de la provincia por unos U$S409 millones, principalmente vinculados con sectores como el vino y la producción agrícola.
En pocas palabras
- Elecciones en Mendoza: el domingo 25 de octubre se definirá al próximo presidente de Brasil en un balotaje.
- Votación en Argentina: en Mendoza, Flávio Bolsonaro obtuvo 55 votos contra 49 de Lula da Silva.
- Resultado Nacional: a nivel país, Luiz Inácio Lula da Silva se impuso con 3.738 votos frente a los 1.718 de Flávio Bolsonaro.