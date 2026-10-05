Los brasileños en Mendoza eligieron a Flávio Bolsonaro y dieron la nota en Argentina

En Mendoza los brasileños votaron en el Consulado General de Brasil.

Cómo votaron los brasileños en Mendoza

De los 235 electores habilitados para votar en Mendoza, concurrieron 116, lo que representó una participación del 49,36% del padrón. Hubo 119 personas que no asistieron a la jornada electoral.

En total se contabilizaron 112 votos válidos, mientras que hubo 2 votos en blanco y 2 nulos.

Después de Bolsonaro y Lula, el tercer lugar fue para Renan Santos, con 4 votos, equivalentes al 3,57%. Augusto Cury consiguió otros 2 sufragios, el 1,79%.

El resultado mendocino llamó especialmente la atención porque Lula Da Silva ganó en el consolidado de las 5 sedes habilitadas en Argentina. El mandatario obtuvo 3.738 votos frente a los 1.718 de Flávio Bolsonaro.

El actual presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, consiguió 49 votos en Mendoza, lo que representó el 43,75%, mientras que Flávio Bolsonaro obtuvo 55 votos, equivalentes al 49,11% de los sufragios válidos.

La mayor diferencia se registró en Buenos Aires, donde Lula consiguió el 66,06% de los votos válidos contra el 27,29% de Bolsonaro. En Córdoba, en cambio, la elección fue mucho más pareja: Lula ganó con 182 votos contra 159 de su rival.

Mendoza fue así la excepción entre las principales sedes argentinas y la única donde Bolsonaro terminó primero.

Brasil definirá al próximo presidente en un balotaje

El resultado de los brasileños que viven en Argentina fue diferente al de la elección general. En Brasil, Flávio Bolsonaro terminó primero con el 47,03% de los votos válidos, mientras que Lula quedó segundo con el 45,16%.

Como ninguno alcanzó el 50% necesario para ganar en primera vuelta, ambos se enfrentarán nuevamente el 25 de octubre, cuando se definirá quién ocupará la presidencia de Brasil.

Para Mendoza, el resultado tiene además una importancia económica. Brasil es el principal comprador de productos mendocinos y durante 2025 adquirió bienes de la provincia por unos U$S409 millones, principalmente vinculados con sectores como el vino y la producción agrícola.