Datos oficiales Elecciones en Brasil: avanza el escrutinio en una elección clave

Con el 60% escrutado, el senador Flávio Bolsonaro supera el 50% de los votos, frente al 41% del presidente Lula da Silva. Cerca de 180 millones de electores participaron este domingo en las elecciones en Brasil para definir al futuro presidente, en una jornada donde votaron gobernadores en 26 estados, la renovación de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.
El proceso concluyó formalmente por la tarde y dio paso al conteo automatizado del Tribunal Superior Electoral. Los primeros datos representativos comenzaron a consolidarse tras el cierre de comicios.
Las miradas están centradas en la polarización entre el oficialismo y la oposición. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de 80 años, compite al frente de una coalición encabezada por el Partido de los Trabajadores junto al Partido Socialista Brasileño. Por su parte, la oposición postula al senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años de prisión por el intento de golpe de Estado de 2022.
Brasil fue el principal comprador de productos de Mendoza en 2025, con operaciones por U$S409 millones. Allí encuentran mercado vinos y productos agrícolas mendocinos, por lo que el vínculo bilateral importa también puertas adentro de bodegas, fincas y empresas exportadoras.
Candidatos y alianzas en el mapa político
La postulación del mandatario Lula da Silva busca consolidar un cuarto mandato mediante un acuerdo entre fuerzas progresistas y de centroizquierda. Su compañero de fórmula impulsó una campaña enfocada en sostener las políticas públicas distributivas y la estabilidad de las instituciones.
En la oposición, la candidatura del senador Flávio Bolsonaro concentró el respaldo de sectores conservadores y liberales. La propuesta del Partido Liberal buscó capitalizar el descontento socioeconómico urbano y agrícola para posicionarse como alternativa al oficialismo.
La condena sobre Jair Bolsonaro marcó el debate político durante la campaña. La sentencia firme a 27 años de cárcel por las acciones de desestabilización institucional posteriores a los comicios anteriores condicionó la reestructuración opositora en torno a su hijo mayor.
Renovación legislativa y gobernaciones clave
Más allá de la contienda por el Palacio del Planalto, se eligieron autoridades ejecutivas en los 26 estados y en el Distrito Federal de Brasilia. Estas gobernaciones resultan estratégicas para la administración de recursos fiscales y políticas territoriales.
Asimismo, los ciudadanos renovaron los 513 escaños de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. El equilibrio de poder en el Congreso Nacional será determinante para la gobernabilidad durante el período que comenzará en enero de 2027.
La conformación del nuevo parlamento definirá el margen de maniobra ejecutivo para la aprobación de reformas tributarias, presupuestos y designaciones clave en el Poder Judicial y la diplomacia.
Expectativa por los resultados definitivos
El Tribunal Superior Electoral desplegó un operativo de seguridad e infraestructura digital para asegurar el desarrollo de la jornada y la transmisión inmediata de datos. La autoridad electoral fiscaliza el cumplimiento de las normativas en cada estado.
De no obtener ningún candidato la mayoría absoluta de votos válidos en primera vuelta, la legislación establece un balotaje entre las dos fórmulas más votadas para la última semana de octubre.
En pocas palabras
- Brasil: Casi 180 millones de electores votaron en elecciones presidenciales, gobernadores y legislativas.
- Polarización: La contienda se centró en la disputa entre el oficialismo y la oposición.
- Resultados: El Tribunal Superior Electoral avanza en el escrutinio de los comicios.